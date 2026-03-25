Arriva in ritardo, torna con un fucile e uccide due insegnanti: strage a scuola in Messico

A sinistra il ragazzo che ha ucciso i due insegnanti immobilizzato da due studenti

Respinto all’ingresso, torna armato e fa fuoco

Una scena da incubo, nel cuore di una scuola. A Lázaro Cárdenas, nello stato messicano di Michoacán, un ragazzo di appena 15 anni è tornato davanti ai cancelli dopo essere stato respinto perché in ritardo. Ma non era più lo stesso: aveva con sé un fucile d’assalto calibro 5.56. Pochi minuti dopo, due insegnanti erano a terra senza vita.

La dinamica: dal rifiuto all’azione armata

Secondo la ricostruzione delle autorità locali, il giovane si era presentato a scuola fuori orario e non gli era stato consentito l’ingresso.

Un episodio apparentemente ordinario che avrebbe innescato una reazione estrema.

Il 15enne sarebbe tornato a casa, avrebbe preso un fucile tipo AR-15, caricato con decine di proiettili, e si sarebbe diretto nuovamente verso l’istituto privato “Anton Makarenko”.

Una volta entrato, ha aperto il fuoco contro il personale scolastico, colpendo mortalmente due donne.

Le vittime: due insegnanti uccise sul posto

Le vittime sono state identificate come María del Rosario S., 36 anni, e Tatiana B., 37 anni.

Sono morte all’interno dell’edificio, raggiunte dai colpi sparati a distanza ravvicinata. I soccorsi, arrivati pochi minuti dopo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

I segnali prima della strage: i video con l’arma

Un dettaglio che aggrava ulteriormente il quadro è emerso nelle ore successive.

Il ragazzo avrebbe pubblicato sui social, poche ore prima dell’attacco, video in cui mostrava un’arma da fuoco.

Un elemento ora al centro delle indagini, che potrebbe indicare una premeditazione o quantomeno un’escalation di tensione già in atto.

Il movente: tra ritardo e presunti disagi

Le autorità parlano di un gesto scatenato dal rifiuto di ingresso per il ritardo. Ma non solo.

Il giovane avrebbe anche fatto riferimento a presunti episodi di disagio o molestie, un aspetto ancora tutto da verificare e su cui la Procura sta lavorando.

Nel frattempo, la scuola ha precisato che lo studente era appena iscritto e non risultavano segnalazioni disciplinari a suo carico.

Il momento decisivo: fermato dagli altri studenti

Dopo aver sparato, il ragazzo non è riuscito a fuggire.

Secondo quanto riferito dalla polizia municipale, sono stati gli stessi studenti a reagire: lo hanno bloccato, immobilizzato e legato, impedendogli di continuare.

Un gesto che ha evitato conseguenze ancora più gravi.

All’arrivo delle forze dell’ordine, il 15enne era già sotto controllo ed è stato arrestato.

L’arma e l’arsenale: numeri che fanno impressione

Gli investigatori hanno sequestrato:

un fucile AR-15 calibro 5.56

un caricatore

uno zaino con decine di proiettili (oltre 40, forse più di 60)

Un equipaggiamento incompatibile con un gesto improvvisato, che apre interrogativi su come il minorenne abbia potuto procurarsi un’arma di quel tipo.

Panico nella scuola, indagini in corso

Durante l’attacco, studenti e personale si sono barricati nelle aule mentre veniva attivato il protocollo di emergenza.

L’area è stata isolata e presidiata da polizia municipale, Guardia Civil e militari.

La Procura dello Stato ha avviato un’indagine per chiarire ogni passaggio: dalla disponibilità dell’arma al contesto personale del giovane.

Un caso che scuote il Messico

La strage di Lázaro Cárdenas riapre con forza il tema della sicurezza nelle scuole e della facilità di accesso alle armi.

Ma soprattutto lascia una domanda sospesa, difficile da ignorare:

come può un ragazzo di 15 anni arrivare a trasformare un rifiuto in una tragedia?