Pace del Mela, Maria Rosa Cavò precipita con l’auto e muore 4 mesi dopo il dramma del nipote

Maria Rosa Cavò e Gabriele Cavò

Tragico incidente all’alba sulla statale 113

Un drammatico incidente stradale ha sconvolto la comunità di Pace del Mela, in provincia di Messina. Questa mattina, 28 ottobre, Maria Rosa Cavò, 49 anni, ha perso la vita dopo che la sua auto, una Citroen C3, ha sfondato il guard-rail in via Pirandello, precipitando per circa dieci metri in una scarpata. La donna si stava probabilmente recando al lavoro quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo in prossimità di una curva.

L’impatto è stato violentissimo. I vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo dalle lamiere, mentre ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione, che hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente.

L’auto della 49enne dopo il trafico volo di 10 metri

La donna e la sua attività

Maria Rosa Cavò abitava a Rometta ed era titolare del bar “La Casa del dolce” a Giammoro, un’attività aperta con sacrifici e passione. La donna era molto conosciuta e stimata nella comunità per la sua dedizione e cordialità. “Si dedicava al cento per cento al suo lavoro, Maria Rosa era una donna tenace, che non si fermava mai. Quello che le è successo ci ha spezzato il cuore”, raccontano amici e colleghi.

Una famiglia già colpita dal dolore

La tragedia di stamattina si aggiunge a un lutto recente nella famiglia Cavò. Solo quattro mesi fa, nel giugno scorso, il nipote Gabriele Cavò, 17 anni, aveva perso la vita in un incidente stradale a Messina. Il ragazzo era in sella a uno scooter quando si è scontrato con una Smart, morendo sul colpo. Due lutti così ravvicinati hanno gettato nello sconforto l’intera famiglia e la comunità locale.

Sicurezza stradale e riflessioni

L’incidente ha riportato l’attenzione sulla sicurezza lungo il tratto che collega Pace del Mela alla statale 113, teatro purtroppo di numerosi episodi simili. Le forze dell’ordine proseguono gli accertamenti per chiarire le cause della perdita di controllo dell’auto e confermare se l’incidente sia stato esclusivamente autonomo.