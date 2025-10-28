Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Pace del Mela, Maria Rosa Cavò precipita con l’auto e muore 4 mesi dopo il dramma del nipote

DiRedazione

Pubblicato: 28 Ott, 2025 - ore: 19:10 #incidente mortale, #Maria Rosa Cavò, #Messina, #Pace della Mela
Maria Rosa Cavò e Gabriele CavòMaria Rosa Cavò e Gabriele Cavò

Tragico incidente all’alba sulla statale 113

Un drammatico incidente stradale ha sconvolto la comunità di Pace del Mela, in provincia di Messina. Questa mattina, 28 ottobre, Maria Rosa Cavò, 49 anni, ha perso la vita dopo che la sua auto, una Citroen C3, ha sfondato il guard-rail in via Pirandello, precipitando per circa dieci metri in una scarpata. La donna si stava probabilmente recando al lavoro quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo in prossimità di una curva.

L’impatto è stato violentissimo. I vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo dalle lamiere, mentre ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione, che hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente.

L'auto della 49enne dopo il trafico volo di 10 metri
L’auto della 49enne dopo il trafico volo di 10 metri

La donna e la sua attività

Maria Rosa Cavò abitava a Rometta ed era titolare del bar “La Casa del dolce” a Giammoro, un’attività aperta con sacrifici e passione. La donna era molto conosciuta e stimata nella comunità per la sua dedizione e cordialità. “Si dedicava al cento per cento al suo lavoro, Maria Rosa era una donna tenace, che non si fermava mai. Quello che le è successo ci ha spezzato il cuore”, raccontano amici e colleghi.

Una famiglia già colpita dal dolore

La tragedia di stamattina si aggiunge a un lutto recente nella famiglia Cavò. Solo quattro mesi fa, nel giugno scorso, il nipote Gabriele Cavò, 17 anni, aveva perso la vita in un incidente stradale a Messina. Il ragazzo era in sella a uno scooter quando si è scontrato con una Smart, morendo sul colpo. Due lutti così ravvicinati hanno gettato nello sconforto l’intera famiglia e la comunità locale.

Sicurezza stradale e riflessioni

L’incidente ha riportato l’attenzione sulla sicurezza lungo il tratto che collega Pace del Mela alla statale 113, teatro purtroppo di numerosi episodi simili. Le forze dell’ordine proseguono gli accertamenti per chiarire le cause della perdita di controllo dell’auto e confermare se l’incidente sia stato esclusivamente autonomo.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Dramma Josep “Pepo” Martinez, travolge l’81enne in carrozzina Paolo Saibene: cosa è successo

Ott 28, 2025 Redazione
Attualità

Jessica uccisa a coltellate dal compagno a Castelnuovo del Garda, si era liberato del braccialetto elettronico

Ott 28, 2025 Redazione
Attualità

Chiara Zardo morta nel sonno a 18 anni, disposta l’autopsia: l’uscita con gli amici, il mal di gola e la compressa

Ott 27, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Pace del Mela, Maria Rosa Cavò precipita con l’auto e muore 4 mesi dopo il dramma del nipote

Curiosità

Come pagare i bollettini postali online

Gossip e TV

Rita De Crescenzo racconta a Belve l’abuso choc in stazione, Fagnani replica alle critiche

Attualità

Dramma Josep “Pepo” Martinez, travolge l’81enne in carrozzina Paolo Saibene: cosa è successo

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.