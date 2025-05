Tragedia a San Giovanni a Piro: Domenico Magliano muore a 16 anni in un incidente in moto

Domenico Magliano

Una vita spezzata prematuramente

Nella notte tra il 24 e il 25 maggio 2025, Domenico Magliano, un ragazzo di soli 16 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale a San Giovanni a Piro, nel Cilento. Alla guida della sua Yamaha 125, Domenico ha perso il controllo del mezzo lungo la strada che collega il centro abitato alla frazione Bosco, schiantandosi contro un muretto ai margini della carreggiata. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e il trasporto d’urgenza all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

I Carabinieri della Compagnia di Sapri hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente in cui ha perso la vita Domenico Magliano. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi, e il motociclo è stato posto sotto sequestro per ulteriori accertamenti.

Festeggiamenti annullati a San Giovanni a Piro, i funerali il 27 maggio

La notizia della scomparsa di Domenico ha sconvolto l’intera comunità di San Giovanni a Piro. Il Comune ha annunciato l’annullamento della fiera in occasione della festa in onore della Madonna di Pietrasanta, come segno di rispetto e partecipazione al dolore della famiglia Magliano. Il 16enne era figlio di 2 noti professionisti, la ginecologa Antonella Magliano e il titolare del negozio di bomboniere Angelo Giacobbe Magliano. Lascia anche la sorella Giovanna. I funerali si celebreranno martedì 27 maggio alle 16:00 alla Chiesa Madre di San Giovanni a Piro.