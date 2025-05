Omicidio a Legnano: donna di 35 anni trovata morta in casa con un coltello nella schiena

Il luogo della tragedia a Legnano

Macabro ritrovamento in via Stelvio: la vittima è Vasilica Potincu

Nel pomeriggio di domenica 25 maggio 2025, una donna di 35 anni, di origine romena, è stata trovata senza vita nel suo appartamento in via Stelvio a Legnano, provincia di Milano. A fare la tragica scoperta è stata una vicina di casa, insospettita dalla porta d’ingresso aperta. Entrata nell’abitazione, ha trovato la 35enne Vasilica Potincu riversa a terra con un coltello conficcato nella schiena.

‘Ho sentito il vicino urlare’

“Poco prima delle 14.30 ho sentito delle urla in casa era il mio vicino che aveva visto qualcosa di strano in un appartamento” – ha riferito un residente. I Carabinieri della Compagnia di Legnano, insieme ai colleghi delle Sezioni Investigazioni Scientifiche, sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e avviare le indagini. Al momento, l’assassino sarebbe in fuga, e le forze dell’ordine stanno lavorando per raccogliere elementi utili all’identificazione del responsabile dell’omicidio.

Il dramma durante le celebrazioni per il Palio

Vasilica Potincu viveva in affitto da pochi mesi nell’appartamento di via Stelvio. L’omicidio ha scosso profondamente la comunità di Legnano, già in fermento per le celebrazioni del tradizionale Palio. Il contrasto tra la festa cittadina e il tragico evento ha lasciato i residenti attoniti e in attesa di sviluppi. In città anche numerosi turisti per assistere al tradizionale evento.