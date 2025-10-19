Notizie Audaci

Tragico incidente in mountain bike a Sasso Marconi: Nicola Ciciriello muore dopo caduta da 30 metri

DiRedazione

Pubblicato: 19 Ott, 2025 - ore: 21:51 #incidente, #mountain bike, #Sasso Marconi
Il drammatico momento del recupero del corpo del 66enne di CasalecchioIl drammatico momento del recupero del corpo del 66enne di Casalecchio

Caduta fatale sul Monte Mario, Sasso Marconi

Tragico epilogo sulle alture di Battedizzo, frazione di Sasso Marconi, nel Bolognese. Nicola Ciciriello, 66 anni, residente a Casalecchio, ha perso la vita cadendo in un dirupo mentre percorreva un sentiero di mountain bike nei pressi di Monte Mario. La caduta, stimata intorno ai trenta metri, non ha lasciato scampo all’uomo, che è deceduto sul colpo.

Soccorsi e dinamica dell’incidente

L’incidente è stato segnalato da due residenti, padre e figlia, impegnati in una passeggiata lungo un sentiero poco frequentato vicino al Sentiero Gianna. I testimoni hanno notato il corpo di Ciciriello a terra, accanto alla mountain bike. Subito è stato dato l’allarme al 118. Sul posto sono intervenuti la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico della Stazione Rocca di Badolo, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e l’elicottero dotato di verricello del 118 di Pavullo.

La zona impervia ha reso necessario il calo del personale con il verricello. Il medico di bordo, una volta raggiunta la vittima, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La salma è stata quindi recuperata e consegnata all’Autorità Giudiziaria, dopo l’autorizzazione del Pubblico Ministero.

Recupero della salma e indagini in corso

Le indagini per accertare la dinamica dell’incidente sono in corso, ma la tragedia evidenzia i rischi legati alla pratica della mountain bike in aree impervie. La comunità locale esprime cordoglio alla famiglia di Ciciriello, ricordando l’uomo come appassionato sportivo e persona stimata nella zona di Casalecchio e Sasso Marconi.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

