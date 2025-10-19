Sui vetri i segni dell'assalto dei tifosi reatani al pullman di Pistoia

Aggressione ai tifosi pistoiesi sulla Rieti-Terni in ritorno da partita di basket

Tragedia lungo la superstrada Rieti-Terni, all’altezza dello svincolo di Contigliano, dove un autista del pullman che trasportava tifosi della squadra di basket di Pistoia di A2 ha perso la vita. L’uomo è stato colpito da un mattone lanciato da alcuni tifosi della Sebastiani Basket di Rieti mentre il pullman della Baraonda Biancorossa. stava lasciando la città dopo la partita.

Il tragico lancio di pietre e la morte dell’autista

Secondo le prime ricostruzioni, il pullman era di ritorno dal PalaSojourner, dove Pistoia aveva vinto contro la squadra locale. Durante il percorso, alcuni tifosi reatini hanno assaltato il mezzo lanciando pietre e altri oggetti, sfondando in parte il parabrezza e colpendo il secondo autista, seduto sul lato passeggero anteriore. Il medico del 118 ha constatato la gravità immediata delle ferite e l’uomo è deceduto poco dopo.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie di Polizia e Carabinieri per mettere in sicurezza l’area e raccogliere testimonianze. Le autorità hanno aperto un’inchiesta per ricostruire le responsabilità dell’accaduto, identificando i responsabili dell’aggressione e valutando eventuali misure preventive per eventi sportivi futuri.

Caccia ai responsabili

L’episodio ha sconvolto la comunità sportiva e locale, sollevando interrogativi sulla sicurezza dei tifosi durante gli spostamenti post-partita. Le squadre coinvolte e le autorità sportive hanno espresso cordoglio per la morte dell’autista e vicinanza ai familiari della vittima.

Il pullman, danneggiato dal lancio dei sassi, testimonia la gravità dell’aggressione. L’inchiesta delle forze dell’ordine proseguirà con l’analisi delle registrazioni e la raccolta di prove sul luogo, per accertare le dinamiche precise e assicurare i responsabili alla giustizia.

‘Un atto criminale’

“Un atto criminale che ci lascia increduli, l’assalto a colpi di sassi contro il pullman dei tifosi del Pistoia Basket nel dopo partita con il Rieti . Ci stringiamo intorno ai familiari dell’autista che è stato ucciso. Il nostro pensiero è per loro. Siamo in contatto con i pistoiesi che erano sul pullman e con le autorità che stanno svolgendo le indagini”. Lo scrive sui suoi social il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi dopo l’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket in cui ha perso la vita un autista.