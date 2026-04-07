Muoiono insieme in vacanza a Sarzana: la tragedia di Daniele e Cinzia, ‘viaggiare era la loro vita’

Cinzia Iadarola e Daniele Fracon e

Un viaggio finito in tragedia

Doveva essere una breve vacanza di Pasqua, uno dei tanti viaggi condivisi in una vita insieme. Invece si è trasformata in tragedia. Daniele Fracon, 74 anni, noto chirurgo ortopedico, e la moglie Cinzia Iadarola, 63 anni, psicologa, sono morti in un incidente stradale in Liguria, nella zona di Sarzana.

A ricordarli è il figlio Stefano:

“Il destino li ha travolti mentre facevano ciò che più amavano: viaggiare”.

Lo scooter, le escursioni e la passione per i viaggi

La coppia, residente a Oderzo (Treviso), era partita per il ponte di Pasqua con il camper, una consuetudine che li accompagnava da anni.

Con loro anche una Vespa 125, utilizzata per muoversi nei dintorni:

“Parcheggiavano il camper e poi giravano in scooter per scoprire nuovi luoghi”, racconta il figlio.

Lo avevano fatto anche domenica pomeriggio, lungo le strade tra Sarzana e Romito, poco distante da La Spezia.

L’impatto sul ponte e i soccorsi inutili

L’incidente è avvenuto sul ponte sul fiume Magra. Per cause ancora in fase di accertamento, lo scooter su cui viaggiavano si è scontrato con un’auto.

L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la Croce Rossa e l’elisoccorso Pegaso, ma per entrambi non c’è stato nulla da fare.

Il conducente dell’auto, sotto shock, è stato colto da un infarto ed è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale Sant’Andrea della Spezia.

Il dolore dei figli: “Erano partiti sereni”

Stefano e Giulia, i figli della coppia, hanno appreso la notizia e sono partiti subito per la Liguria.

“Erano partiti sereni, volevano solo godersi qualche giorno di riposo”, racconta il figlio, ancora incredulo per quanto accaduto.

Chi erano Daniele e Cinzia

Daniele Fracon era un medico molto stimato, ex primario di Ortopedia a Treviso, che continuava a lavorare anche dopo la pensione all’ospedale di San Donà di Piave.

“Amava il suo lavoro e credeva molto nel gioco di squadra”, ricorda il figlio.

Cinzia Iadarola, psicologa, era una donna solare e piena di interessi. Insieme formavano una coppia affiatata, sposata dal 1988, unita dalla passione per i viaggi e la scoperta.

Una vita piena di passioni

Dal camper ai viaggi lontani, dalle escursioni in barca alle uscite in Vespa: Daniele e Cinzia vivevano ogni esperienza con entusiasmo.

“Erano persone dinamiche, sempre positive”, raccontano i familiari.

Ora resta il ricordo di una coppia che ha condiviso tutto, fino all’ultimo viaggio.