Tesla in fiamme a Schwerte: muoiono un uomo e due bambini, salvo per miracolo un terzo minore

DiRenato Valdescala

Pubblicato: 19 Set, 2025 - ore: 21:22 #incendio, #Schwerte, #Tesla
I resti della Tesla ancora avvolta dalle fiamme

Perché le auto elettriche sono più difficili da spegnere in caso di incendio?

Una domenica di settembre trasformata in incubo a Schwerte, nel distretto tedesco di Unna. Un uomo di 43 anni e due bambini di nove anni hanno perso la vita in un terribile incidente che ha coinvolto una Tesla.

La dinamica

Secondo la ricostruzione, il conducente stava tentando un sorpasso sulla Rote-Haus-Straße quando ha perso il controllo del mezzo. L’auto è uscita di strada, ha colpito un albero ed è immediatamente esplosa in fiamme.

I soccorsi disperati

Un residente ha provato a domare le fiamme con un estintore, senza riuscirci. I vigili del fuoco hanno lavorato fino a tarda sera: l’incendio continuava a riaccendersi, alimentato dalle batterie al litio.

Le vittime

Il conducente e due bambini sono morti sul colpo nell’incidente con la Tesla a Schwerte. Un terzo minore, anch’egli di nove anni, è riuscito a fuggire dall’abitacolo ed è stato trasportato in elicottero in ospedale. Le sue condizioni non sono note, ma è l’unico superstite.

Le indagini

Gli inquirenti cercano di chiarire le cause della perdita di controllo. Testimoni parlano di un sorpasso azzardato, ma non si esclude un guasto tecnico.

Lo shock della comunità

I familiari delle vittime e gli stessi soccorritori sono stati assistiti da psicologi e cappellani: la scena era devastante.

Questo incidente riapre interrogativi sulla sicurezza dei veicoli elettrici, in particolare sulla gestione degli incendi provocati dalle batterie. Un tema destinato a restare centrale nella mobilità del futuro.

Di Renato Valdescala

Esperienza nello sport e nella cronaca locale con quotidiani salernitani dal 1990. Con il tempo si è dedicato alla cronaca estera analizzando i fatti di maggiore rilievo con spirito critico e irriverente. Si occupa anche di approfondimenti di cronaca nazionale.

