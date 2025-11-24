Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Tragedia al tramonto sulla via Emilia: Nicolas Costa muore a 23 anni nello schianto frontale con un Tir

DiRedazione

Pubblicato: 24 Nov, 2025 - ore: 23:55 #incidente via Emilia, #Vizzolo Predabissi
Tragico incidente sulla via Emilia, morto 23enneTragico incidente sulla via Emilia, morto 23enne

Il tragico impatto nei pressi di Vizzolo Predabissi

Un giovane italiano di 23 anni, Nicolas Costa, è morto ieri nel tardo pomeriggio in un violento incidente sulla Statale 9 via Emilia, all’altezza di Vizzolo Predabissi, nel Milanese. Il suo furgone si è scontrato frontalmente con un Tir che procedeva in direzione opposta. Ferito il conducente del mezzo pesante.

Lo scontro frontale poco prima delle 18

Lo schianto è avvenuto intorno alle 18, in un tratto particolarmente trafficato della via Emilia. L’urto tra il furgone e il Tir è stato devastante: i due mezzi sono rimasti distrutti nella parte anteriore, e il giovane conducente del furgone è deceduto sul colpo.

L’intervento dei vigili del fuoco: estratti entrambi i conducenti

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Lodi e Milano, che hanno lavorato per estrarre i due autisti rimasti incastrati nelle lamiere e per mettere in sicurezza l’area.

Il conducente del Tir è stato soccorso e trasportato in ospedale con ferite non gravi.

Indagini in corso: carabinieri e polizia locale al lavoro sulla dinamica

Carabinieri e polizia locale stanno ricostruendo l’esatta dinamica del frontale. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi: un possibile malore, un sorpasso errato o un improvviso sbandamento.
Gli inquirenti dovranno anche accertare le condizioni del manto stradale e la visibilità al momento dell’impatto.

Una tragedia che colpisce una comunità

Nicolas Costa, 23 anni, era alla guida di un mezzo da lavoro: una giornata come tante finita in pochi secondi. La notizia ha scosso la zona e i colleghi che lo attendevano per il rientro.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Martina Lattuca, cresce l’angoscia a Calamosca: ritrovata un’altra scarpa, ma della 49enne nessuna traccia

Nov 24, 2025 Redazione
Attualità

Udine, due uomini trovati morti nel casolare abbandonato: le coperte e il braciere improvvisato

Nov 24, 2025 Redazione
Attualità

Famiglia del bosco, Nathan incontra moglie e figli: ‘Mi sento triste’, attesa per la decisione del Ministero

Nov 24, 2025 Giuseppe D'Alto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Tragedia al tramonto sulla via Emilia: Nicolas Costa muore a 23 anni nello schianto frontale con un Tir

Attualità

Martina Lattuca, cresce l’angoscia a Calamosca: ritrovata un’altra scarpa, ma della 49enne nessuna traccia

Attualità

Udine, due uomini trovati morti nel casolare abbandonato: le coperte e il braciere improvvisato

Attualità

Famiglia del bosco, Nathan incontra moglie e figli: ‘Mi sento triste’, attesa per la decisione del Ministero

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.