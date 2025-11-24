Tragedia al tramonto sulla via Emilia: Nicolas Costa muore a 23 anni nello schianto frontale con un Tir

Tragico incidente sulla via Emilia, morto 23enne

Il tragico impatto nei pressi di Vizzolo Predabissi

Un giovane italiano di 23 anni, Nicolas Costa, è morto ieri nel tardo pomeriggio in un violento incidente sulla Statale 9 via Emilia, all’altezza di Vizzolo Predabissi, nel Milanese. Il suo furgone si è scontrato frontalmente con un Tir che procedeva in direzione opposta. Ferito il conducente del mezzo pesante.

Lo scontro frontale poco prima delle 18

Lo schianto è avvenuto intorno alle 18, in un tratto particolarmente trafficato della via Emilia. L’urto tra il furgone e il Tir è stato devastante: i due mezzi sono rimasti distrutti nella parte anteriore, e il giovane conducente del furgone è deceduto sul colpo.

L’intervento dei vigili del fuoco: estratti entrambi i conducenti

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Lodi e Milano, che hanno lavorato per estrarre i due autisti rimasti incastrati nelle lamiere e per mettere in sicurezza l’area.

Il conducente del Tir è stato soccorso e trasportato in ospedale con ferite non gravi.

Indagini in corso: carabinieri e polizia locale al lavoro sulla dinamica

Carabinieri e polizia locale stanno ricostruendo l’esatta dinamica del frontale. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi: un possibile malore, un sorpasso errato o un improvviso sbandamento.

Gli inquirenti dovranno anche accertare le condizioni del manto stradale e la visibilità al momento dell’impatto.

Una tragedia che colpisce una comunità

Nicolas Costa, 23 anni, era alla guida di un mezzo da lavoro: una giornata come tante finita in pochi secondi. La notizia ha scosso la zona e i colleghi che lo attendevano per il rientro.