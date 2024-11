Infermiera americana trovata morta in una valigia a Budapest: 37enne inchiodato dalle ricerche web

Una turista americana di 31 anni è stata uccisa in Ungheria e un sospettato è stato arrestato per il suo omicidio. Dell’infermiera specializzata Mackenzie “Kenzie” Michalski si erano perse le tracce la mattina di martedì 5 novembre mentre era in visita alla capitale ungherese.

La turista americana Kenzie Michalski era in vacanza a Budapest con gli amici

Secondo quanto riferito dai suoi amici la cittadina americana è scomparsa martedì mentre si trovava in un nightclub di Budapest. Durante le ricerche, gli investigatori hanno identificato un uomo con cui è stata vista in diversi locali. Come riferito dalla polizia ungherese il sospettato, un cittadino irlandese di 37 anni, è stato arrestato e avrebbe confessato di averla uccisa e nascosto in una valigia. L’uomo ha raccontato di aver incontrato Kenzie Michalski, residente a Portland (Stati Uniti), in un night e di aver trascorso la notte insieme nell’appartamento che ha affittato a Budapest. Secondo quanto raccontato dal 37enne l’infermiera sarebbe deceduta per un incidente verificatosi durante un rapporto intimo.

Tesi che ora è al vaglio degli investigatori visto che l’uomo ha tentato di depistare gli inquirenti e insabbiare l’omicidio ripulendo l’appartamento e nascondendo il corpo della vittima prima in un armadio e poi in una valigia acquistata subito dopo aver commesso il delitto. Valigia che ha successivamente abbandonato nei boschi, in una zona fuori Szigliget, non lontano dal lago Balaton.

Un 37enne irlandese è stato arrestato per l’omicidio della turista americana a Budapest

Il cittadino irlandese ha confessato di aver ucciso l’infermiera 31enne: ‘Un incidente durante un rapporto intimo’

Ad insospettire le forze dell’ordine alcune ricerche fatte sul web dal cittadino irlandese tra cui “I maiali mangiano davvero i cadaveri?” e “Donna del Texas uccisa da un cinghiale”. Un’amica ha raccontato che lei e Michalski avevano viaggiato con un gruppo di amici attraverso l’Europa e avevano trascorso tre giorni in Ungheria prima di separarsi lunedì 4 novembre per andare in Italia. Il mancato check-out della 31enne dell’Airbnb che condividevano a Budapest ha preoccupata l’amica che ha lanciato l’allarme e contattato l’ambasciata degli Stati Uniti per denunciare la scomparsa di Michalski.