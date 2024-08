Inferno a San Candido, 50enne uccide la vicina, il padre e spara all’impazzata: città isolata per ore

Una notte infernale a San Candido, in provincia di Bolzano, dove un 50enne ha iniziato a sparare all’impazzata con un fucile uccidendo il padre e la vicina. Le forze dell’ordine sono state costrette a isolare il comune dalla zona della stazione ferroviaria.

Ewald Kühbacher ha ucciso la vicina e il padre e si è sparato al momento dell’irruzione dei Gis in casa

Treni e autobus di linea non si sono fermati nel paesino dell’Alta Val Pusteria fino a mezzogiorno di domenica 18 agosto. Ewald Kühbacher è l’autore del duplice omicidio. Al momento dell’irruzione dei Gis nella su abitazione in via San Corbiniano il 50enne ha rivolto l’arma contro sé stesso. Nell’appartamento è stato trovato morto il padre Hermann, un anziano di 90 anni che in passato aveva lavorato come guardiacaccia. Ewald si era barricato in casa e, alla vista dei militari, avrebbe prima aperto il fuoco e si sarebbe poi ferito gravemente alla gola. É ricoverato in gravissime condizioni. La vicina, la 50enne Waltraud Jud, è stata la prima ad essere trovata prima di vita quando è scattato l’allarme intorno alle 23:00 di sabato 17 agosto.

Insospettita dai rumori e da un forte odore di gas si è affacciata per capire cosa stesse accadendo. Jud era molto nota in paese, in quanto moglie di un dirigente della banda musicale locale. La donna avrebbe provato a disarmare l’uomo, rimanendo però uccisa.

I vetri in frantumi del mezzo dei vigili del fuoco

Waltrud Jud era uscita per vedere cosa stesse accadendo, il 50enne ha sparato anche contro vigili del fuoco e carabinieri

Nel frattempo sono arrivati i vigili del fuoco con Ewald Kühbacher che ha iniziato a sparare contro di loro e poi anche contro i carabinieri giunti poco dopo in via San Corbiniano. I colpi hanno rimbombato nell’aria fino alle 4:00 del mattino. Intanto sui social è stato diffuso l’invito a cittadini e turisti a non allontanarsi da casa per motivi di sicurezza. É stato necessario l’intervento delle forze speciali degli uomini dell’Arma per fare irruzione nell’abitazione poco dopo le 11:00 e riportare la sicurezza a San Candido.