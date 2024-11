Investita 17enne sulle strisce mentre va a scuola a Cagliari: è gravissima, ritirata la patente a 82enne

Una ragazza di 17 anni è stata investita sabato 23 novembre in viale Colombo, all’altezza di piazza Paolo VI, a Cagliari: è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale da un’ambulanza del 118. Ora è in Rianimazione in fin di vita.

L’incidente si è verificato intorno alle 8:00 mentre la giovane stava andando a scuola al Liceo scientifico Alberti. Ancora da stabilire la dinamica: sul posto la Polizia locale per i primi rilievi. La ragazza è stata investita da un’utilitaria: alla guida un pensionato di 82 anni. La 17enne vive in un comune dell’hinterland. Sul posto sono intervenuti tempestivamente un’automedica e un’ambulanza del servizio 118. Dopo le prime cure sul posto, la ragazza è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu. Le sue condizioni sono giudicate critiche.

Il conducente dell’auto si è fermato immediatamente per prestare soccorso. La polizia locale di Cagliari, arrivata sul luogo dell’incidente, ha avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. All’uomo è stata immediatamente ritirata la patente e sarà deferito alla procura della Repubblica per il reato di lesioni stradali.