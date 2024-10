Investita sulle strisce a Bardolino, Mihaela muore dopo 5 giorni di agonia

Una giovane di origine romena, Mihaela Alexandra Harsan, 26 anni, è morta giovedì 24 ottobre a cinque giorni dall’incidente, avvenuto sabato scorso a Bardolino (Verona) dove era stata investita sulle strisce pedonali.

Mihaela Alexandra Harsan non ce l’ha fatta, il conducente dell’auto non l’ha soccorsa

Il conducente investitore non si era fermato a prestare soccorso, allontanandosi dal luogo dell’incidente. Le condizioni della giovane, che lavorava come barista in un locale della zona, erano apparse subito disperate. Dopo giorni di speranza i medici della terapia intensiva dell’ospedale di Borgo Trento a Verona, ne hanno dichiarato la morte cerebrale.

Appena si è diffusa la tragica notizia in molti hanno manifestato cordoglio e costernazione per l’accaduto sulla pagina social di Mihaela Alexandra Harsan. La 26enne era originaria di Reghin in Transilvania e si era trasferita da alcuni anni a Bardolino.