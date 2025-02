Italiano aggredito a Lanzarote: ‘Salvatore sta tornando tra noi’

Salvatore Sinagra

“Finalmente un po’ di luce in fondo al tunnel! Il nostro Salvatore sta tornando tra di noi”. Sono parole pubblicate in una story su Instagram da Vito e Andrea Sinagra, fratello e padre di Salvatore Sinagra, 30enne siciliano finito in coma a fine gennaio a Lanzarote (Canarie) dopo esser stato brutalmente aggredito da un uomo, senza motivi apparenti.

Il papà di Salvatore Sinagra: ‘Alterna momenti di lucidità e accenna a muoversi’

“Alterna momenti di lucidità al sonno, parla e accenna a muoversi. Non è perfettamente cosciente ma risponde bene pur restando in terapia intensiva ci dà buone speranze”, – prosegue il messaggio. Nel post, la famiglia di Sinagra, originaria di Favignana, ringrazia “la comunità favignanese” per il sostegno dopo l’aggressione subita da Salvatore, così come le autorità italiane per il supporto prestato e il personale dell’ospedale Doctor Negrín di Gran Canaria in cui è ricoverato.

“Eccellenti, veramente professionali, molto umani e sempre disponibili”, dicono fratello e padre del ragazzo. Per l’aggressione a Sinagra è stato arrestato e mandato in carcere preventivo un 25enne di Lanzarote.