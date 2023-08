Joe Perrino, incidente in moto a Cagliari: il cantante è grave

Lotta fra la vita e la morte, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Brotzu di Cagliari, il cantante Nicola Macciò, 58 anni, in arte Joe Perrino , vittima di un incidente stradale avvenuto la mattina di venerdì 11 agosto a Cagliari.

Il cantante cagliaritano stava percorrendo in sella alla sua moto Viale Trieste quando, per causa non ancora accertata, ha tamponato un’auto. A causa del violento impatto, il 58enne è stato sbalzato dalla due ruote finendo sull’asfalto e perdendo i sensi. L’automobilista si è fermato per soccorrerlo.

Sul posto sono poi arrivati ​​gli agenti della polizia municipale e un’ambulanza del 118 che ha trasportato Nicola Macciò in codice rosso al Brotzu, le sue condizioni sono gravi.

Joe Perrino è stato prima frontman dei Mellowtones e poi degli Elefante Bianco poi. Ruoli ricoperti prima di intraprendere una carriera da solista con le canzoni di malavita e di un passaggio, nei primi anni Duemila, alla gestione di un locale in Castello.