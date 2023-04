Julián Figueroa, il cantante muore all’improvviso a 27 anni: ‘Infarto miocardico acuto’

L’attore e cantante Julián Figueroa è morto domenica 9 aprile all’età di 27 anni nella sua casa di Jardines del Pedregal, a Città del Messico, a causa di un infarto. Il giovane artista era l’unico figlio dell’attrice e cantante costaricana Maribel Guardia e del cantante Joan Sebastian (scomparso nel 2015).

La madre ha riferito che è stato trovato privo di vita nella sua stanza intorno alle 20. “Hanno chiamato il 911 e quando sono arrivate l’ambulanza e la polizia lo hanno trovato già senza vita, senza alcuna traccia di violenza. Il referto medico indica che è morto per infarto miocardico acuto e fibrillazione ventricolare” – ha dichiarato l’attrice in un post sul social Instagram che era impegnata in una rappresentazione teatrale.

Julián Figueroa era diventato padre di José Julián il 2 maggio 2017, frutto della relazione con Imelda Garza-Tuñon, che ha sposato lo stesso anno. La famiglia viveva con Maribel Guardia e il suo compagno, Marco Chacón, a una residenza a Jardines del Pedregal, un quartiere nel sud del Messico.

Il giorno prima Julián Figueroa aveva ricordato il papà sui social

La madre ha annunciato che i funerali si terranno in forma privata ed ha chiesto il rispetto della privacy della famiglia in questo momento doloroso. Il giorno prima aveva condiviso una dedica al padre che sabato avrebbe compiuto 72 anni. Figueroa era noto per brani come “Ask me”, “I will fly”, “How to forget” e “I need you” e secondo il quotidiano messicano El Universal aveva finito di registrare il suo primo album da solista.

“Ti amo per sempre. Sei in un posto migliore con tuo padre e mi lasci il cuore spezzato in mille pezzi ma con tanti ricordi felici e tante risate, vola alto amore” – ha scritto Imelda Garza Tuñón, moglie di Julián Figueroa.