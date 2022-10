Rico Swavey non ce l’ha fatta, è morta la star del Grande Fratello Naija

Si era fatto conoscere nella versione nigeriana del Grande Fratello. Rico Swavey, nome d’arte di Patrick Fakoya, è morto all’età di 29 anni per le conseguenze di un incidente stradale a Lagos che l’aveva ridotto in coma.

L’amico Tobi Bakre ha confermato il decesso su Twitter: il 29enne non si è ripreso da un brutto incidente a Lagos

Tobi Bakre, uno dei suoi amici, ha confermato la morte della star di Big Brother Naija con un post condiviso su Twitter. “Lo abbiamo perso. Ma grazie mille ragazzi”. L’hashtag Rip Rico ha scalato immediatamente la topic trend del social con tanti fan nigeriani che hanno condiviso un messaggio per commemorare Rico Swavey.

“Il suo viaggio è terminato a 29 anni. Prega per la famiglia di Patrick Fakoya. Il coinquilino della terza stagione del Grande Fratello Nigeria ha lottato duramente per rimanere in vita, ma ora se n’è andato. Adesso sta riposando” – ha cinguettato Eniola Daniel.

La versione nigeriana del Big Brother aveva consacrato Rico Swavey

Rico Swavey si era laureato alla Babcock University, dove ha conseguito una laurea in giurisprudenza. Il cantante era già piuttosto noto nel suo Paese ma ha raggiunto il suo apice con la partecipazione al Grande Fratello Naija. Prima della ferale notizie del decesso l’hashtag “PrayForRicoSwavey” era di tendenza nella nazione dell’Africa occidentale per raccogliere fondi per il suo trattamento.