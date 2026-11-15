Elisa in lacrime, muore una fan di 55 anni prima dell’inizio del concerto: «Era qui per ascoltarmi», la decisione dell’artista commuove tutti

Elisa comunica la decisione di annullare il concerto dopo la morte della fan

Tragedia all’Estragon di Bologna durante il raduno annuale dell’Elisa Fun Club: Monica si è sentita male mentre aspettava di assistere allo spettacolo

Era arrivata all’Estragon di Bologna per trascorrere una serata speciale, ascoltare dal vivo la cantante che amava e condividere con altri appassionati un appuntamento atteso per mesi. Ma per Monica, 55 anni, residente a Bologna, il raduno annuale dell’Elisa Fun Club si è trasformato in una tragedia. La donna è stata colta da un arresto cardiaco mentre si trovava tra il pubblico, nelle prime file, in attesa del concerto. Trasportata d’urgenza in ospedale, è morta nonostante i tentativi dei sanitari di salvarle la vita.

Una notizia che ha sconvolto gli organizzatori, i presenti e soprattutto Elisa, che ha deciso di salire sul palco per comunicare personalmente quanto accaduto. Visibilmente provata e in lacrime, l’artista ha annunciato la cancellazione dello spettacolo. Una scelta inevitabile davanti a una tragedia che aveva colpito proprio la comunità riunita per festeggiare la musica e il legame con la cantante.

Il malore tra il pubblico, inutili i soccorsi

Monica era arrivata all’Estragon insieme al marito e a un’amica. L’appuntamento, riservato agli iscritti all’Elisa Fun Club, avrebbe dovuto coinvolgere circa 700-800 persone, riunite per il tradizionale concerto che l’artista organizza ogni anno per i suoi fan.

A circa un’ora dall’inizio dello spettacolo, la donna ha accusato un malore mentre si trovava nelle prime file. La situazione è apparsa subito grave: si è verificato un arresto cardiaco e il personale sanitario di Croce Italia, presente con un’ambulanza, è intervenuto immediatamente.

Le manovre di rianimazione sono proseguite anche durante il trasporto all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, dove i medici hanno tentato tutto il possibile. Purtroppo, però, per la 55enne non c’è stato nulla da fare. Secondo quanto riportato, Monica soffriva già di problemi di salute.

Elisa sale sul palco in lacrime e annuncia la cancellazione

Quando è arrivato il momento di comunicare al pubblico quanto era successo, Elisa ha scelto di farlo personalmente. L’artista è salita sul palco profondamente scossa, spiegando ai presenti che la donna soccorsa durante l’attesa del concerto era morta in ospedale.

«Ciao ragazzi, mi dispiace tanto, purtroppo è successa una cosa molto triste. Monica era qui per vedere il concerto come tutti voi. È successo che ci ha lasciato in ospedale», ha detto, ricordando che la notizia delle condizioni gravissime della fan era arrivata proprio mentre la squadra si preparava a salire sul palco.

«Sapevamo che era andata via da qui in condizioni molto gravi, ha avuto un arresto cardiaco molto grave. È deceduta in ospedale. Non ci sono parole», ha aggiunto con la voce carica di emozione.

La cantante ha quindi spiegato il senso di una serata che, nelle intenzioni, doveva essere dedicata alla condivisione e alla gioia: «Eravamo qui per festeggiare, per stare tutti insieme, per celebrare la vita, le connessioni, l’amicizia, tutte le cose belle e anche quelle brutte, ma in maniera sempre costruttiva. Questo ci ricorda solo di quanto tutto sia prezioso».

Le parole sono state accompagnate da un lungo applauso dei fan. Il concerto è stato annullato: non c’erano più le condizioni emotive per trasformare quella serata in una festa.

Il messaggio di Elisa alla famiglia di Monica e ai suoi fan

Nelle ore successive, l’artista è tornata sull’accaduto attraverso Instagram, dedicando un pensiero alla famiglia della donna e a tutti coloro che avevano condiviso con lei quei momenti.

«I miei pensieri e il mio cuore sono con la famiglia di Monica», ha scritto, aggiungendo di stringersi attorno ai propri fan per quanto vissuto.

Anche l’Estragon Club ha espresso dolore e vicinanza. Il titolare, Manuele Roveri, ha spiegato all’Ansa che l’ipotesi è quella di riprogrammare l’appuntamento o organizzare qualcosa in accordo con la produzione e la famiglia della donna, ma ha precisato che la tragedia era ancora troppo recente per prendere decisioni: «Siamo tutti molto provati».

Il raduno bolognese rappresenta ogni anno un momento speciale per gli iscritti al fan club, un’occasione di incontro che precede tradizionalmente le festività natalizie. Proprio per questo la partecipazione emotiva era particolarmente forte. Stavolta, però, la musica ha lasciato spazio al silenzio e al dolore.

Una serata che doveva celebrare il legame tra Elisa e il suo pubblico si è conclusa con un pensiero rivolto a Monica, arrivata per ascoltare la sua artista del cuore e mai tornata a casa.