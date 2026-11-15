Muore a 43 anni durante l’escursione sul Monte Ceva: il malore fatale sotto gli occhi del figlio di 7 anni

Il dramma sul Monte Ceva

Tragedia sui Colli Euganei, in provincia di Padova: Francesco Nave è stato colto da un malore mentre percorreva il sentiero 29. Inutili i tentativi di rianimazione dei soccorritori, intervenuti anche con l’elicottero

Una passeggiata sui Colli Euganei, insieme al figlio di appena sette anni, si è trasformata in una tragedia. Francesco Nave, 43 anni, originario di Padova, è morto nel pomeriggio di domenica 15 novembre sul Monte Ceva, dopo essere stato colto da un malore mentre percorreva un sentiero per un’escursione.

L’allarme è scattato intorno alle 14, quando alcune persone di passaggio hanno notato l’uomo a terra, privo di conoscenza, lungo il sentiero numero 29. Con lui c’era il bambino. Immediata la richiesta di soccorso alla centrale operativa, che ha attivato il Soccorso alpino di Padova e l’elisoccorso.

I soccorsi sul Monte Ceva e i tentativi di rianimazione

Sul luogo dell’emergenza sono intervenuti otto tecnici del Soccorso alpino di Padova, che hanno collaborato con il tecnico di elisoccorso e l’équipe sanitaria dell’elicottero di Padova Emergenza.

Le condizioni del 43enne sono apparse subito gravissime. I sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione, tentando in ogni modo di salvargli la vita. Ogni sforzo, tuttavia, si è rivelato inutile: il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

La presenza del figlio, che stava affrontando l’escursione insieme al padre, rende ancora più drammatico quanto accaduto. Non sono stati diffusi ulteriori particolari sulle circostanze in cui il bambino è stato assistito dopo la tragedia.

Il recupero della salma e gli accertamenti

Una volta constatata la morte dell’escursionista, il corpo è stato recuperato dall’eliambulanza e trasportato a valle, dove è stato affidato al carro funebre.

Della vicenda è stato informato il pubblico ministero di turno, che ha concesso il nullaosta per la rimozione della salma, ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Battaglia Terme, sotto la supervisione della Compagnia di Abano.

La tragedia ha colpito una zona frequentata dagli appassionati di escursionismo, sul versante orientale dei Colli Euganei. Per Francesco Nave quella che doveva essere una giornata trascorsa all’aria aperta con il figlio si è conclusa nel modo più drammatico.