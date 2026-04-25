Influencer morta a Londra dopo essere stata investita: cosa è successo fuori dal locale di Soho

Klaudia Zakrzewska

Influencer morta Londra, tragedia dopo la serata in discoteca

Una serata tra amici si è trasformata in tragedia nel cuore di Soho. Una influencer morta a Londra, investita da un’auto insieme ad altri pedoni fuori da un locale, è deceduta dopo sei giorni di ricovero in ospedale.

La vittima è Klaudia Zakrzewska, 32 anni, nota sui social con il nome klaudiaglam, residente a Dubai ma presente nella capitale britannica per alcuni giorni insieme a un gruppo di amici.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto all’esterno di una discoteca, poco dopo l’uscita della donna dal locale. Un momento apparentemente normale che, in pochi istanti, ha assunto contorni drammatici.

Cosa è successo fuori dal locale di Soho

A investire la 32enne sarebbe stata un’auto guidata da Gabrielle Carrington, 29 anni, figura nota nel panorama televisivo e social britannico, già concorrente di X Factor UK.

Secondo quanto riportato dai media inglesi, tra le due donne ci sarebbe stata poco prima una discussione degenerata in una lite. Un dettaglio che, nelle ore successive, è diventato centrale nella ricostruzione degli investigatori.

Dopo l’impatto, Zakrzewska è stata trasportata d’urgenza in ospedale e ricoverata in terapia intensiva. Le sue condizioni sono apparse subito critiche e, nonostante i tentativi dei medici, la donna è morta sei giorni dopo.

Le indagini e le accuse

Con il decesso della donna, il quadro giudiziario si è aggravato. L’accusa iniziale di tentato omicidio nei confronti della conducente è stata modificata in omicidio, a cui si aggiungono le contestazioni di lesioni personali gravi, guida pericolosa e guida in stato di ebbrezza.

Gabrielle Carrington è comparsa davanti alla Westminster Magistrates’ Court ed è attualmente in custodia cautelare.

Nell’incidente è rimasto gravemente ferito anche un uomo di 58 anni, mentre un’altra donna ha riportato lesioni lievi.

Il contesto: una rivalità che potrebbe aver avuto un ruolo

Secondo diverse ricostruzioni, le due influencer si conoscevano già e da tempo sarebbero state in contrasto. Tra le ipotesi al vaglio, anche quella di una rivalità personale legata a una relazione sentimentale.

Elementi che restano al momento oggetto di verifica e che gli investigatori stanno approfondendo con attenzione.

La polizia ha invitato pubblicamente a evitare speculazioni, sottolineando come la diffusione di contenuti e immagini dell’incidente possa compromettere le indagini in corso.

Il messaggio della famiglia e l’impatto sui social

La morte di Klaudia Zakrzewska ha generato un forte impatto anche sui social, dove la donna era seguita da migliaia di utenti.

In una raccolta fondi avviata dopo la tragedia, la madre ha descritto la figlia come una persona dal “cuore puro”, parlando del momento più difficile mai affrontato dalla famiglia.

Un dolore che si è rapidamente esteso anche alla community online, dove la notizia ha acceso discussioni e reazioni.

Non solo un incidente: perché il caso sta facendo discutere

Il caso della influencer morta a Londra va oltre la cronaca.

Negli ultimi anni, episodi che coinvolgono figure pubbliche e social media hanno amplificato l’attenzione e la diffusione delle notizie, spesso accompagnate da ricostruzioni parziali o non verificate.

In questo contesto, il lavoro degli investigatori sarà determinante per chiarire responsabilità e dinamica, mentre resta aperta una riflessione più ampia sul rapporto tra visibilità online, conflitti personali e conseguenze reali.