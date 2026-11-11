Pier Silvio Berlusconi, decisione a sorpresa dopo lo sfogo di Iva Zanicchi su Ok, il prezzo è giusto, poi apre a Mentana e Fazio

Pier Silvio Berlusconi

L’ad di Mfe fa chiarezza sul programma che sarà condotto da Ilary Blasi

Il ritorno di Ok, il prezzo è giusto è uno dei progetti che animano il futuro di Mediaset, ma attorno allo storico programma si è già acceso un piccolo caso. A far discutere è soprattutto la posizione di Iva Zanicchi, che nelle scorse settimane aveva manifestato pubblicamente il proprio disappunto per non aver ricevuto neppure una telefonata che le annunciasse il ritorno in palinsesto della trasmissione che l’ha vista protagonista per tante edizioni. A risponderle è stato direttamente Pier Silvio Berlusconi, con parole che sembrano voler chiudere ogni distanza: «La amo e credo che l’amore sia reciproco».

L’amministratore delegato di Mfe-MediaForEurope ha assicurato che la cantante sarà coinvolta nel progetto, che dovrebbe avere Ilary Blasi alla conduzione. Una precisazione importante dopo la presa di posizione di Zanicchi, che aveva rivendicato il proprio legame con il programma e il ruolo avuto nella sua storia televisiva. Berlusconi ha dunque voluto rassicurarla pubblicamente, lasciando intendere che il suo contributo non è stato dimenticato.

Il ritorno di Ok, il prezzo è giusto, Iva Zanicchi avrà un ruolo

Il format rappresenta uno dei marchi più riconoscibili della televisione italiana e il suo possibile ritorno è tra le novità allo studio a Cologno Monzese. La scelta di affidare la conduzione a Ilary Blasi non escluderebbe quindi la presenza di Iva Zanicchi, che potrebbe essere coinvolta in una veste ancora da definire.

La cantante aveva fatto notare in televisione di non aver ricevuto una comunicazione diretta sul progetto. Una lamentela che aveva attirato l’attenzione proprio perché proveniva da uno dei volti storici della trasmissione. La risposta di Pier Silvio è stata affettuosa e, soprattutto, accompagnata da una rassicurazione concreta: Iva Zanicchi sarà coinvolta. Restano da definire modalità e ruolo, ma il messaggio rivolto alla cantante è stato inequivocabile.

Mentana verso l’addio a La7? «In Mediaset è il benvenuto»

Nel corso dell’incontro con la stampa nella sede di Cologno Monzese, Berlusconi ha affrontato anche il tema dei possibili nuovi ingressi. Inevitabile la domanda su Enrico Mentana, alla luce delle indiscrezioni sul suo futuro a La7. La risposta dell’ad di Mfe è stata particolarmente aperta: «Qui Mentana è il benvenuto». E ancora: «Ho grande stima personale e grande affetto per Enrico, lui sa che in Mediaset le porte sono sempre aperte».

Parole che alimentano le ipotesi su un possibile ritorno del giornalista nell’azienda in cui ha già lavorato, anche se non è stata annunciata alcuna trattativa. Berlusconi ha voluto soprattutto ribadire il rapporto di stima e il legame personale con il direttore del TgLa7.

Fazio piace a Berlusconi, ma non ci sono trattative

Un’altra apertura significativa riguarda Fabio Fazio, volto di Che tempo che fa. Anche in questo caso il giudizio è stato positivo: «Ho una stima vera per Fazio, mi piace come professionista e persona». Subito dopo, però, è arrivata una precisazione che ridimensiona le ipotesi di un approdo a Mediaset: «Non ci sono dialoghi in corso, l’ultima volta abbiamo parlato di cioccolato».

Diversa, invece, la risposta su Sigfrido Ranucci. Alla domanda sulla possibilità di accogliere a Cologno Monzese il conduttore di Report, Berlusconi ha replicato con un secco «no». Nessun ritorno in video per ora per Alfonso Signorini, dopo l’addio. “C’è in atto una vicenda che passa dai tribunali. Aspettiamo con Alfonso che sia finita per fare qualsiasi valutazione”, ha dichiarato alla causa risarcitoria intentata da Mediaset e dallo stesso Signorini nei confronti di Fabrizio Corona.

Gli ascolti Mediaset e le novità in palinsesto

L’incontro è stato anche l’occasione per fare il punto sui risultati della stagione televisiva. Riccardo Galli, direttore marketing operativo di Rti, ha evidenziato la crescita del gruppo negli ultimi cinque anni: quattro punti di share nelle 24 ore e quasi cinque nel prime time. Nell’ultimo anno, in particolare, la crescita in prima serata sarebbe stata di 2,5 punti, anche grazie all’arrivo de La Ruota della Fortuna.

Milo Infante promosso, Berlusconi difende il Grande Fratello: «Mia mamma lo guarda»

Parole di soddisfazione anche per i risultati ottenuti da Milo Infante, protagonista di un esordio positivo con con Ore 11 e Verità Nascoste su Rete 4. «Ottimi risultati, soddisfazione 100 per questo nuovo arrivo», ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi. Il programma del mattino si mantiene stabilmente oltre l’8% di share medio, mentre l’appuntamento del martedì sera raggiunge una media dell’8,5%.

Il numero uno di MFE ha espresso soddisfazione anche per gli ascolti del Grande Fratello, difendendo il ruolo del reality nel panorama televisivo italiano. «Piaccia o non piaccia è un pilastro della tv commerciale moderna. Se non piace non lo si guarda, mia mamma lo guarda e gli tiene compagnia», ha affermato, facendo riferimento al ruolo di intrattenimento del reality show. .

Sul fronte delle prossime produzioni, resta invece in fase di valutazione la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. «È una formula nuova e sperimentale, stiamo lavorando al montaggio e a un’ipotetica forma di messa in onda», ha spiegato Berlusconi, senza anticipare una data di ritorno. .”Ai primi di dicembre andrà in onda ‘This is me’ e poi Panariello”.