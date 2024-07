Lady Gaga show davanti alla Senna tra pompon e piume rose per la cerimonia d’apertura di Parigi 2024

“Bonsoir et bienvenue à Paris“. Lady Gaga irrompe nella cerimonia d’apertura di Parigi 2024. La star statunitense, scesa da una finta scalinata dorata allestita a pochi passi da Notre-Dame e ispirata a quella del Grand Palais, ha cantato una cover di ‘Mon truc en plumes’ di Zizi Jeanmaire, un iconico brano francese. La coreografia è ideata da Roland Petit con i costumi di Yves Saint-Laurent.

Cerimonia d’apertura Parigi 2024, Lady Gaga omaggia Zizi Jeanmaire

Vestita con un elegante outfit nero, Lady Gaga si è esibita davanti alla Senna in un omaggio al mondo del cabaret e del music-hall francese, attraverso un titolo emblematico degli anni ’60 tra pompon e piume rose. Dopo aver cantato in perfetto francese, la cantante si è esibita al pianoforte per continuare lo spettacolo durante la cerimonia d’apertura di Parigi 2024. Intorno a lei hanno danzato ballerini vestiti di nero con grandi ventagli rosa.