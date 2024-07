Argentina-Marocco 1-2, partenza caos a Parigi 2024: tutti pensano sia finita in parità, un’ora dopo si va al Var

Comincia nel caos l’Olimpiade di Parigi. Argentina-Marocco , prima partita del torneo di calcio maschile, è stata interrotta per un’invasione di campo dei tifosi nordafricani al gol del 2-2 della nazionale sudamericana, segnato al 16′ di recupero. Pochi secondi dopo l’esultanza, i tifosi marocchini hanno lanciato un petardo vicino la panchina dell’Albiceleste.

Il caos dopo il gol del 2 a 2 di Medina al 106′ dopo un maxi recupero, lanciato petardo verso la panchina dell’Argentina

Nel frattempo il match è rimasto fermo per oltre un’ora ingenerando perfino il dubbio che la partita fosse finita con quel punteggio. In realtà il match dello Stade Geoffroy-Guichard di Saint-Etienne è stato sospeso per oltre un’ora a seguito della reazione del pubblico quando Cristian Medina ha realizzato il gol del pareggio. I giocatori sono stati portati via per la loro sicurezza.

Nel frattempo il match è rimasto fermo per oltre un'ora ingenerando perfino il dubbio che la partita fosse finita con quel punteggio. In realtà il match dello Stade Geoffroy-Guichard di Saint-Etienne è stato sospeso per oltre un'ora a seguito della reazione del pubblico quando Cristian Medina ha realizzato il gol del pareggio. I giocatori sono stati portati via per la loro sicurezza. Ai tifosi è stato quindi chiesto di lasciare lo stadio con un messaggio proiettato sugli schermi che diceva: "La tua sessione è stata sospesa, per favore lasciate lo stadio".

Match #JeuxOlympiques2024 Argentine-Maroc



Les footballeurs argentins et les arbitres ont été visés par des pétards lancés par des « supporters » marocains.



Les argentins doivent se demander comment les 🇫🇷 sont assez débiles pour voter #NouveauFrontFasciste pic.twitter.com/NNn2KQGKe5 — 🇫🇷laffont mickael(#SansLui)🇫🇷 (@MickaelLaffont) July 24, 2024

Finalement le Maroc 🇲🇦 remporte le match face à l’Argentine, après que le VAR ait annulé le second but des Albiceleste pour hors-jeu



Justice a été rendue #DimaMaghrib pic.twitter.com/v97pjhCJzC — INCIDENCES (@INCIDENCES12) July 24, 2024

Nyberg sembrava aver fischiato la fine, in realtà aveva sospeso il match per i disordini: al rientro il Var Valeri annulla il gol

Lo svedese Nyberg, ha fatto rientrare in campo le squadre, ha segnalato di aver annullato il pari con il Var, dove c’è l’italiano Valeri, e dopo tre minuti ha fischiato la fine con il 2-1 per il Marocco. Quest’ultimo frangente si è giocato a porte chiuse”.

“È il circo più grande che abbia mai visto in vita mia”, ha commentato l’allenatore dell’Argentina Javier Mascherano. “Insolito”, ha reagito Lionel Messi sul suo account Instagram. Un incontro che passerà alla storia. Argentina e Marocco giocheranno sabato la seconda partita del girone, rispettivamente contro Iraq (alle 15 allo Stade de Lyon) e Ucraina (alle 17 al Geoffroy-Guichard).