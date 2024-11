“Con i dati in nostro possesso possiamo dire che si tratta di un suicidio con morte compatibile da soffocamento per impiccamento con assenza di lesività etero indotta” – ha detto il procuratore per i minori di Caltanissetta, Rocco Cosentino, in conferenza stampa a proposito della morte della 15enne Larimar Annaloro il cui corpo è stato trovato lo scorso 5 novembre nella pineta di casa a Piazza Armerina, nell’Ennese. “Questo alla luce delle ricognizione cadaverica, aspettiamo ora l’autopsia“.

La procura dei minori di Caltanissetta, che indaga sulla morte di Larimar Annaloro, la 15enne trovata impiccata nel giardino di casa, procede, ancora a carico di ignoti, oltre che per istigazione al suicidio, anche per diffusione di immagini illecite e detenzione di materiale pornografico. “Sono stati fatti tutti gli accertamenti che era nelle nostre possibilità fare, compresi i rilievi nella cameretta della ragazza. Vorrei anche precisare che la stanza non era a soqquadro come si è detto, ma in uno stato compatibile con la cameretta di una giovane di quell’età” – ha aggiunto.

“Quanto alle scarpe della ragazza, abbiamo le foto e posso dire che non sono intonse. Ci sono tracce di terriccio. Poi se ciò conferma che lei abbia percorso il tratto di strada da casa a dove è stata trovata è una valutazione che faremo”. Poi ha fatto chiarezza sul presunto bigliettino di Larimar.

“Il bigliettino è stato acquisito appena siamo venuti a conoscenza della sua esistenza e abbiamo svolto tutti gli accertamenti per ricostruire i suoi passaggi dalla mano della ragazza al destinatario, tramite un terzo soggetto. Insomma, non è stato trovato per caso” – ha detto il procuratore per i minorenni Rocco Cosentino. “Abbiamo elementi per dire che il bigliettino è partito da Larimar , che l’ha dato a un terzo, che l’ha dato al fidanzato” – ha spiegato il magistrato.

“I telefonini possono essere un ‘arma impropria ma purtroppo i ragazzi non se ne rendono conto” – ha aggiunto il procuratore dei minori di Caltanissetta. Tra le ipotesi formulate c’ è quella secondo la quale dietro al suicidio possa esserci un caso di vendetta porno. La ragazza sarebbe stata ripresa in momenti intimi e le immagini fatte girare in chat. Gli investigatori hanno reso noto di procedere, oltre che per istigazione al suicidio, per diffusione di immagini pedopornografiche.