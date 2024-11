Milena porta da mangiare ai maiali e viene aggredita: sbranata e uccisa a 17 anni in Russia

Una studentessa è stata sbranata a morte dai maiali mentre si occupava della piccola tenuta agricola della sua famiglia in Russia. Al momento della tragedia i genitori non erano in casa.

Milena Shevelyova, 17 anni, è andata in stalla per dare da mangiare ai suini. Si ritiene che sia stata travolta da una “grossa scrofa”. È caduta e ha perso conoscenza a causa dell’aggressione dell’animale, secondo quanto riportato dai resoconti sull’incidente nella regione di Krasnoyarsk in Russia. Dopo l’attacco iniziale, sembra che anche tutti gli altri animali nella stalla siano andati a cercare Milena. “Tutti gli altri maiali l’hanno attaccata” fino a strapparle l’arteria femorale. La giovane è morta dissanguata.

Allarmati dalle mancate risposte di Milena, i genitori hanno chiesto ad un amico di recarsi a casa per verificare cosa stesse accadendo. L’uomo ha trovato il corpo della 17enne in condizioni orribili. Sul posto un team di paramedici che non ha potuto far altro che accertare il decesso. Milena presentava ferite multiple alla testa e al corpo a causa dei “morsi di maiale”. Sotto choc i genitori che hanno spiegato che il suino era stato sempre piuttosto aggressivo.