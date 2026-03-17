Famiglia del bosco, svolta nel caso: la madre accetta casa e scuola per riavere i figli, ma resta lo scontro con i giudici

Catherine Birmingham

Cos’è successo nel caso della “Famiglia del bosco”?

Una storia che divide, accende il dibattito e si trasforma in un caso nazionale. La cosiddetta “Famiglia del bosco”, salita agli onori della cronaca per la scelta radicale di vivere isolata nella natura, si trova oggi al centro di un braccio di ferro tra genitori, tribunale e istituzioni.

Il punto di rottura è arrivato con l’ordinanza del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, che ha disposto l’allontanamento della madre, Catherine Birmingham, dai tre figli, attualmente ospitati in una casa famiglia a Vasto. Una decisione motivata, secondo gli atti, dalle condizioni di vita ritenute non adeguate: un casolare privo di servizi essenziali e un percorso educativo considerato insufficiente per i minori.

Perché la madre ha accettato casa e scuola dopo mesi di resistenza?

Ora però qualcosa cambia. E cambia in modo significativo. Attraverso un ricorso presentato dagli avvocati della coppia, emerge una svolta: la madre ha accettato il trasferimento in una casa messa a disposizione dal Comune di Palmoli, insieme a un progetto di istruzione strutturato con una maestra per i figli.

Una scelta che, secondo la difesa, segna un punto di discontinuità rispetto al passato. Una sorta di “passo indietro” strategico, maturato anche grazie alla mediazione interna alla coppia e al ruolo del padre, Nathan Trevillon, oggi considerato figura più equilibrata nella gestione familiare.

I legali sostengono che, se questa apertura fosse arrivata prima, forse la vicenda avrebbe avuto un epilogo meno traumatico. Ma nel diritto minorile, si sa, i tempi delle decisioni non sempre coincidono con quelli delle consapevolezze.

ll tribunale ha sbagliato? Le accuse della difesa ai servizi sociali

Nel ricorso, gli avvocati non si limitano a presentare nuove condizioni di vita. Attaccano frontalmente anche le relazioni dei servizi sociali e della casa famiglia, ritenute – a loro dire – non pienamente attendibili.

Secondo la difesa, queste relazioni avrebbero orientato in maniera decisiva la scelta del tribunale, contribuendo a delineare un quadro fortemente critico nei confronti della madre. Una narrazione che i legali contestano punto per punto.

Viene inoltre sottolineato che la donna avrebbe accettato le vaccinazioni per i figli e non avrebbe mai impedito loro la socializzazione, cercando di garantire una vita relazionale, pur in un contesto alternativo.

Come stanno oggi i bambini secondo i servizi sociali?

Nel frattempo, una prima relazione successiva all’allontanamento racconta un quadro diverso. Secondo gli assistenti sociali, i bambini “stanno meglio” nella nuova sistemazione.

Un elemento che potrebbe pesare nelle future decisioni del tribunale, perché nel diritto minorile il parametro principale resta sempre uno: il superiore interesse del minore.

La relazione suggerirebbe anche la necessità di mantenere, almeno per ora, alcune limitazioni nei confronti della madre, già descritta in precedenza come figura “ostile” all’interno della casa famiglia.

Perché sono arrivati gli ispettori del Ministero della Giustizia?

A rendere il caso ancora più esplosivo è l’intervento diretto del Ministero della Giustizia. Su richiesta del ministro Carlo Nordio, una delegazione di ispettori è arrivata al Tribunale per i minorenni dell’Aquila per verificare la gestione della vicenda.

Un fatto tutt’altro che ordinario. Gli accertamenti, condotti con riservatezza, potrebbero estendersi nei prossimi giorni e includere l’analisi degli atti e colloqui con i magistrati coinvolti.

Segno che il caso ha ormai superato i confini della cronaca locale, trasformandosi in un terreno di confronto istituzionale.

Il caso diventa politico: cosa dicono La Russa e Salvini?

E infatti la politica non resta a guardare. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha espresso pubblicamente solidarietà alla famiglia del bosco, arrivando a criticare duramente la decisione dei giudici.

Parole forti, destinate a far discutere: secondo La Russa, sarebbe stato “inventato il reato di speranza”, riferendosi al desiderio della madre di riavere i figli.

Sulla stessa linea il vicepremier Matteo Salvini, che ha parlato di “violenza istituzionale senza precedenti”, annunciando una visita – poi rinviata – alla famiglia.

Cosa può succedere adesso nel caso della Famiglia del bosco?

Il futuro resta incerto. Da una parte, una madre che prova a rientrare nei parametri richiesti dallo Stato. Dall’altra, un sistema giudiziario che valuta fatti, non intenzioni.

Il ricorso rappresenta un tentativo concreto di riaprire il dossier. Ma la strada è ancora lunga. Perché qui non si tratta solo di stabilire chi ha ragione, ma di decidere dove e con chi tre bambini potranno crescere davvero al sicuro.

E in mezzo, come sempre, resta il punto più fragile e più importante: l’equilibrio tra libertà educativa e tutela dei minori.