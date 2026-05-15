Bonus giovani, donne e Zes 2026: arrivano le istruzioni Inps, chi può ottenere fino a 800 euro

Pubblicate le prime indicazioni operative sugli incentivi per le assunzioni: cambiano importi, requisiti e categorie coinvolte
Arrivano le prime istruzioni operative dell’Inps sui nuovi bonus assunzioni 2026 destinati a giovani, donne e lavoratori nelle aree Zes. Le misure, molto attese da imprese e lavoratori, puntano a favorire i contratti a tempo indeterminato attraverso un forte alleggerimento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.
Ma attenzione: gli incentivi non riguarderanno tutti indistintamente e in alcuni casi gli sgravi potranno arrivare fino a 800 euro al mese.
L’Inps ha pubblicato tre circolari con cui chiarisce i primi aspetti applicativi delle nuove agevolazioni. Ed emergono già diversi dettagli importanti su requisiti, durata e categorie coinvolte.
Bonus giovani 2026: a chi spetta davvero
Il cosiddetto bonus giovani 2026 prevede un esonero totale dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato lavoratori under 35.
Ma c’è un requisito centrale che potrebbe restringere molto la platea.
L’incentivo riguarda infatti giovani che risultino senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. Il limite si riduce a sei mesi solo in presenza di ulteriori condizioni di svantaggio previste dalle norme europee.
L’agevolazione ordinaria potrà arrivare fino a 500 euro mensili:
- per 24 mesi nei casi di lavoratori molto svantaggiati
- per 12 mesi nelle altre situazioni
Ma nelle aree Zes e in alcune zone del Centro Italia colpite da crisi industriali il tetto salirà fino a 650 euro al mese.
Bonus donne 2026: quando si arriva a 800 euro
Tra le misure che stanno attirando maggiore attenzione c’è il nuovo bonus donne 2026.
Anche in questo caso è previsto un esonero del 100% dei contributi previdenziali per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026.
L’incentivo riguarda donne considerate svantaggiate o molto svantaggiate secondo specifici criteri:
- assenza di lavoro regolarmente retribuito da almeno 24 mesi
- oppure da 12 o 6 mesi in presenza di determinate condizioni legate a età, titolo di studio o settore lavorativo
La misura ordinaria prevede uno sgravio fino a 650 euro mensili per un massimo di 24 mesi.
Ma il dettaglio che sta facendo discutere riguarda il potenziamento previsto nelle regioni della Zes unica, dove il bonus potrà salire fino a 800 euro al mese.
Le regioni interessate sono:
- Abruzzo
- Basilicata
- Calabria
- Campania
- Marche
- Molise
- Puglia
- Sicilia
- Sardegna
- Umbria
Bonus Zes 2026: chi può ottenerlo
Il terzo incentivo riguarda invece direttamente le imprese del Mezzogiorno e delle aree interne.
Il bonus Zes 2026 sarà destinato ai datori di lavoro privati con un massimo di 10 dipendenti che assumono personale non dirigenziale nelle regioni della Zes unica.
In questo caso il beneficio riguarda lavoratori:
- con almeno 35 anni
- disoccupati da almeno 24 mesi
L’esonero contributivo previsto arriva fino a 650 euro mensili per ogni lavoratore assunto.
L’obiettivo dichiarato è quello di incentivare l’occupazione stabile nelle aree economicamente più fragili e ridurre il divario tra Nord e Sud.
Perché queste misure possono cambiare il mercato del lavoro
Le nuove agevolazioni arrivano in una fase molto delicata per il mercato occupazionale italiano.
Negli ultimi anni il tema degli incentivi alle assunzioni è diventato centrale soprattutto nelle regioni del Sud, dove la precarietà e la disoccupazione continuano a rappresentare un problema strutturale.
Le nuove circolari Inps servono ora a chiarire quali saranno le regole operative per aziende e consulenti del lavoro.
E proprio i requisiti stringenti previsti per alcune categorie potrebbero diventare uno dei punti più discussi nelle prossime settimane.