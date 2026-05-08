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Maxi concorso in Friuli Venezia Giulia, 251 posti da infermiere nella sanità pubblica

DiRedazione

Pubblicato: 8 Mag, 2026 - ore: 07:41 #concorso, #Friuli Venezia Giulia, #infermieri, #Udine
Maxi concorso per infermieri in FriuliMaxi concorso per infermieri in Friuli

Friuli Venezia Giulia, al via il concorso pubblico per assumere 251 infermieri

Nuova opportunità di lavoro nel settore sanitario. L’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute di Udine ha pubblicato un concorso pubblico per la copertura di 251 posti da infermiere destinati agli enti del Servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia.

Il bando prevede una selezione per titoli ed esami e rappresenta uno dei concorsi più rilevanti degli ultimi mesi nel comparto sanitario regionale.

L’avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale “Concorsi ed esami”.

Chi può partecipare al concorso

Il concorso è rivolto al profilo professionale di infermiere e consentirà l’assunzione di personale negli enti del Servizio sanitario della Regione Friuli Venezia Giulia.

Nel bando integrale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia numero 16 del 22 aprile 2026, sono indicati tutti i requisiti richiesti per partecipare alla selezione.

Come previsto per questo tipo di procedure pubbliche, sarà necessario possedere il titolo abilitante alla professione infermieristica e gli ulteriori requisiti generali previsti dalla normativa per l’accesso al pubblico impiego.

Come presentare la domanda

Le candidature potranno essere inviate esclusivamente attraverso procedura telematica.

La domanda dovrà essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale.

Gli aspiranti candidati dovranno quindi rispettare rigorosamente i tempi previsti dal bando per evitare l’esclusione dalla selezione.

Dove consultare il bando completo

Il testo integrale del concorso è disponibile nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Nel documento sono specificati:

  • requisiti richiesti
  • modalità di partecipazione
  • prove previste
  • criteri di valutazione
  • dettagli sulla procedura selettiva

Per chiarimenti o informazioni aggiuntive è possibile contattare la SC Gestione Risorse Umane ai numeri:
0432 1438040
0432 1438047
0432 1438049
0432 1438052

Oppure tramite email all’indirizzo:
251infermieri2026@arcs.sanita.fvg.it

Perché il concorso è particolarmente importante

Il nuovo bando arriva in una fase in cui il sistema sanitario continua a fare i conti con la carenza di personale infermieristico in molte strutture italiane.

Negli ultimi anni le aziende sanitarie regionali hanno aumentato il numero di concorsi e procedure di reclutamento per rafforzare organici spesso messi sotto pressione dalla crescente domanda di assistenza sanitaria.

L’assunzione di 251 infermieri rappresenta quindi un intervento significativo per il rafforzamento della rete sanitaria del Friuli Venezia Giulia.

Un’opportunità attesa da molti professionisti

Il settore infermieristico continua a essere uno degli ambiti con maggior richiesta di personale qualificato nella pubblica amministrazione.

Per molti professionisti e neolaureati, il concorso pubblicato dall’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute rappresenta una possibilità concreta di inserimento stabile nel Servizio sanitario regionale.

Ed è proprio per questo che il bando sta già attirando forte attenzione tra gli operatori del comparto sanitario.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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