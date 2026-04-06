Smart working, cambiano le regole: multe fino a 7.400 euro e rischio arresto per le aziende

Cosa cambia davvero con la nuova legge sullo smart working?
Dal 7 aprile entra in vigore una stretta significativa sul lavoro agile in Italia. La nuova normativa contenuta nella legge annuale sulle Pmi introduce sanzioni molto più pesanti per le aziende che non rispettano gli obblighi legati alla sicurezza dei lavoratori in smart working.
Non si tratta di una rivoluzione normativa, ma di un rafforzamento concreto di regole già esistenti: cambia però la sostanza, perché ora le violazioni vengono sanzionate in modo più severo.
Quali sono le sanzioni per le aziende?
Il punto centrale della nuova disciplina riguarda l’obbligo di informativa scritta.
Se il datore di lavoro non fornisce al dipendente e al rappresentante per la sicurezza le informazioni sui rischi legati allo smart working, scatteranno:
– arresto da due a quattro mesi
– multe fino a 7.403,96 euro
Una stretta che mira a responsabilizzare le aziende in un contesto dove il controllo diretto sul lavoratore è ridotto.
Perché l’informativa è diventata così importante?
Nel lavoro agile, il dipendente opera fuori dai locali aziendali. Questo cambia completamente lo scenario dei rischi.
Per questo motivo, la legge rafforza il ruolo dell’informativa scritta, che diventa lo strumento chiave per la tutela della salute e sicurezza.
L’informativa dovrà essere consegnata almeno una volta l’anno e includere:
– rischi generali del lavoro da remoto
– rischi specifici legati alla postazione domestica
– utilizzo dei videoterminali
– stress lavoro-correlato
– problemi posturali e affaticamento visivo
Chi è responsabile della sicurezza nello smart working?
La norma chiarisce un punto fondamentale: la responsabilità resta in capo al datore di lavoro, anche se il dipendente lavora da casa o da remoto.
Non basta quindi “concedere” lo smart working: l’azienda deve garantire condizioni adeguate e informare in modo chiaro il lavoratore.
Smart working: opportunità o problema? Il dibattito resta aperto
Mentre la normativa si irrigidisce, il mondo del lavoro continua a dividersi.
Da un lato, molte grandi aziende stanno spingendo per il ritorno in ufficio, considerato più controllabile e produttivo.
Dall’altro, in alcuni Paesi – come l’Australia – si va nella direzione opposta, riconoscendo ai lavoratori il diritto di chiedere il lavoro da remoto.
In Italia, invece, il confronto resta spesso ideologico, senza una visione condivisa.
Il vero nodo: non dove si lavora, ma come
Secondo diversi esperti, il problema non è il luogo di lavoro, ma il modello organizzativo.
Lo smart working funziona solo se cambia l’approccio:
meno controllo sulla presenza, più attenzione ai risultati.
Le aziende che continuano a misurare la produttività sulla base della presenza fisica rischiano di perdere talenti e competitività.
Il rischio per le imprese: perdere valore umano
La sfida non è tecnologica, ma culturale.
Guidare team a distanza richiede nuove competenze:
– fiducia
– chiarezza degli obiettivi
– capacità di comunicazione
Chi non si adatta rischia di restare indietro.
Una stretta che cambia il lavoro agile
Con queste nuove regole, lo smart working entra in una fase più matura: meno improvvisazione, più struttura.
E soprattutto, più responsabilità.
Per le aziende, non è più solo una scelta organizzativa.
È una questione legale.