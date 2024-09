Lorenzo Carbone confessa all’inviato di Pomeriggio 5 l’omicidio della madre a Fiorano: ‘Agito di istinto’

“Non ce l’ho fatta. Mamma era tra la demenza e l’Alzheimer, non riuscivo più a gestirla. Non so perché l’ho fatto” – ha confessato tra le lacrime il 50enne Lorenzo Carbone all’inviato di Pomeriggio 5 l’omicidio nel modenese della madre, l’80enne Loretta Levrini, durante la puntata del 23 settembre. “Sono stato a Pavullo, ho girovagato per tantissime ore. Non ho dormito” – ha aggiunto l’uomo, ricercato da dal giorno prima dalle forze dell’ordine che hanno utilizzato anche i droni per rintracciarlo.

Lorenzo Carbone è rientrato in piazza delle Rose ed ha confessato il delitto: ‘Non riuscivo più a gestirla’

“Non mi sono nascosto. Mamma ogni tanto mi faceva un po’ arrabbiare perché diceva sempre le stesse cose. Non sono in cura. L’ho fatto di istinto. Prima ho provato con il cuscino, poi con la federa e poi con i lacci” – così l’uomo ha ricostruito lo strangolamento della madre, trovata morta dalla figlia nel letto della palazzina di tre piani al civico 7 in piazza delle Rose, a Spezzano di Fiorano (Modena).

Tra le lacrime l’uomo ha chiesto al giornalista di chiamare i carabinieri ai quali poi si è consegnato. “Non l’avevo mai visto. Si è avvicinato, era strano, sudava e prima gli ho chiesto chi era, poi mi ha confermato che era il figlio della donna uccisa a Spezzano di Fiorano. “Il suo più grande timore non era quello di finire in carcere ma di essere picchiato dai parenti” – ha aggiunto Fabio Giuffrida, inviato di Pomeriggio 5. L’uomo poi è stato interrogato dagli inquirenti.

Lorenzo Carbone

‘Mi faceva un po’ arrabbiare, ho provato prima a soffocarla con il cuscino e poi ho usato i lacci’

Gli inquirenti avevano subito sospettato di Lorenzo Carbone, resosi irreperibile dalla tarda mattinata di domenica 22 settembre. Le ricerche si erano concentrate nella zona della bocciofila di Fiorano. Gli investigatori temevano che si fosse tolto la vita dopo aver ucciso Loretta Levrini con un laccio al collo. Il cinquantenne viveva con la madre da 15 anni.