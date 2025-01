Lotteria Italia, caccia al vincitore: l’autogrill di Somaglia preso d’assalto dopo la vincita da 5 milioni

Una sosta in autogrill che vale 5 milioni di euro. È quanto accaduto ad un fortunato viaggiatore, o viaggiatrice, che durante le feste natalizie ha acquistato il biglietto vincente della Lotteria Italia nell’area di sosta di Somaglia Ovest, lungo l’Autostrada del Sole.

Lotteria Italia, una sosta da 5 milioni di euro all’autogrill Somaglia Ovest

I dipendenti si lasciano andare a grandi sorrisi, con la speranza che il nuovo milionario si ricordi di loro e, magari, elargisca anche un sentito regalo. Inevitabile è scattata la caccia alla persona che possa aver acquistato il tagliando, anche se risalire al vincitore è pressoché impossibile. “Non si è ancora palesato nessuno, speriamo che qualche buon samaritano si faccia vivo e si ricordi di noi, di chi gli o le ha cambiato la vita vendendo il biglietto vincente e magari ci faccia un bel regalo”, dice una dipendente contattata da Agipronews.

L’autogrill è stato preso d’assalto da giornalisti e curiosi, ma anche dai tanti pendolari che ogni giorni si servono di quel tratto di strada per andare al lavoro. C’è chi scherza simulando la vincita e chi, invece, tenta ancora la fortuna acquistando qualche ‘Gratta e vinci’. “Tutti i nostri clienti come prima cosa ci chiedevano del biglietto. Poi ordinavano. È impossibile provare a capire chi possa aver comprato il fortunato tagliando, ne abbiamo venduti veramente tanti. Non abbiamo molti clienti abituali, essendo un autogrill, ma più di passaggio. In passato ci sono state altre vincite, ma è la prima volta che un importo così alto si verifica qui” – raccontano ancora i dipendenti.

‘Prima chiedevano del biglietto e poi ordinavano, non abbiamo clienti abituali’

Quella della sera di lunedì 6 gennaio, però, è stata un’estrazione fortunata anche per una tabaccheria di Pesaro, dove è stato vinto il secondo premio da 2,5 milioni. Un bis ‘storico’ per l’esercizio commerciale che già nel 2020 aveva portato a casa il superpremio da 5 milioni. “Questa mattina siamo stati presi d’assalto dalle persone e anche dai messaggi di amici e familiari si sono tutti complimentati e ci hanno fatto gli auguri. Il vincitore non si è ovviamente palesato, ma ancora aspettiamo quello di quattro anni fa”, scherzano i titolari ancora increduli per la vincite.

Festa grande, poi, anche nella pasticceria Porretto di Palermo, dove è stato venduto il tagliando da 2 milioni di euro. “L’emozione è tantissima”, le parole della figlia della titolare ad Agipronews. “La nostra pasticceria – ha detto – non è molto frequentata da turisti non trovandosi vicino al centro cittadino, la nostra clientela è generalmente locale”.

Festeggia anche alla pasticceria Porretto di Palermo: ‘La nostra clientela è locale’

Gli altri due biglietti di prima categoria, quelli da 1,5 milioni e da 1 milione, sono stati vinti rispettivamente in una tabaccheria di Torino e in un’area di servizio autostradale lungo la A4 a Dolo, in provincia di Venezia. I nuovi milionari avranno ora 180 giorni per riscuotere la vincita, per evitare – come accadde nel 2008 – che i 5 milioni non vengano riscossi in tempo.