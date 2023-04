Louisville, riceve il preavviso di licenziamento: Connor Sturgeon uccide in diretta social

Un impiegato di banca di Louisville (Stati Uniti), armato di fucile, ha aperto il fuoco sul suo posto di lavoro lunedì 11 aprile uccidendo cinque persone all’interno della Old National Bank. Tra le vittime anche un caro amico del governatore del Kentucky.

Connor Sturgeon aveva ricevuto un preavviso di licenziamento dalla Old National Bank

Il killer Connor Sturgeon, 25 anni, ha ripreso l’assalto in diretta Facebook prima di essere raggiunto e ucciso dalla polizia come riferito dal capo del dipartimento Jacquelyn Gwinn-Villaroel. “Un atto malvagio di violenza mirata” – ha dichiarato Craig Greenberg, il sindaco di Louisville. Il governatore del Kentucky Andy Beshear ha detto di aver perso uno dei suoi amici più cari nella sparatoria, Tommy Elliott. “Mi ha aiutato a costruire la mia carriera legale, mi ha aiutato a diventare governatore, mi ha dato consigli su come essere un buon padre”. Nella sparatoria sono deceduti anche Jim Tutt, 64, Josh Barrick, 40 e Juliana Farmer, 57 anni, che stava per diventare nonna, e Deana Eckert di 57 anni anni.

Il 25enne è stato ucciso dalla polizia: cinque le vittime della sparatoria di Louisville

Nove persone, tra cui due agenti di polizia, sono state curate all’ospedale dell’Università di Louisville per le ferite causate dalla sparatoria. Il 26enne ufficiale Nickolas Wilt è in condizioni critiche dopo essere stato colpito alla testa e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Le forze dell’ordine sono al lavoro per cercare di capire cosa abbia spinto l’impiegato di banca, Connor Sturgeon, ad entrare all’Old National Bank ed a sparare all’impazzata. Sembra che a far scattare la furia del 25enne fosse un preavviso di licenziamento da parte dell’istituto di credito.