Oriana Marzoli sta male dopo il GF Vip, Daniele Dal Moro: ‘Per due serate che non voleva fare’

“Non ce la faccio più, sono sette giorni che sono uscita dal GF Vip ma sembra una vita”. Oriana Marzoli si è sfogata via social ed è stata poi supportata dal fidanzato, Daniele Dal Moro.

Oriana Marzoli si sfoga per lo stress post GF Vip: ‘Ho dormito appena 8 ore ed ho avuto la febbre’

La venezuelana ha spiegato che da quando ha lasciato la casa più spiata dagli italiani non si è fermata un attimo e che in tre giorni ha dormito appena 8 ore per partecipare ad una serie di eventi. “Non ce la faccio più, sono stanca morta. Distrutta” – ha aggiunto la sudamericana che ha riferito di aver avuto anche la febbre. “Ho una tosse esagerata e non riesco a dormire. Mi fa male tutto il corpo, sono debole. Non sapete quanto ho pianto per lo stress”.

A sostegno di Oriana Marzoli è intervenuto il partner, Daniele Dal Moro. “É uscita da un percorso televisivo pesante e solo chi l’ha fatto lo può capire quanto lo sia mentalmente e fisicamente”. – ha spiegato il veronese.

Daniele Dal Moro: ‘Da quando è uscita non si è fermata un attimo, non ha potuto nemmeno annullare le serate’

“Da quando è uscita non si è fermata un attimo, avrà dormito 8 ore in cinque giorni. Sono due giorni che ha febbre, tosse e mal di gola. Non è nel suo Paese, non ha una casa e nemmeno i suoi vestiti. Il tutto per fare due serate che non solo non voleva fare ma che non ha avuto nemmeno modo di annullare” – ha cinguettato prima di rivolgersi ad alcuni haters. “Invece di scrivere caga.. andate a farvi una grigliata che è Pasquetta, per chi può festeggiarla”.