Craig Breen si schianta contro un palo e muore in un pre test del mondiale rally in Croazia

Il pilota di rally irlandese Craig Breen è morto a 33 anni in un drammatico incidente in Croazia.

Al volante della Hyundai aveva preso parte a un pre-test in Croazia in vista dell’ultimo round del campionato del mondo in programma la prossima settimana. Secondo una prima ricostruzione la sua auto è uscita di strada ed ha violentemente impattato contro un palo intorno alle 12:00 di giovedì 13 aprile. La ferale notizia è stata annunciata dalla Hyundai Motorsport che ha precisato che il copilota James Fulton è uscito illeso dall’incidente.

“Lo sport è più povero senza di te. RIP Craig, sono con tutta la tua famiglia in questo momento devastante. Una leggenda come essere umano e come pilota” – ha dichiarato il pilota di rally neozelandese e ambasciatore Hyundai, Hayden Paddon.

“La famiglia WRC è scioccata e rattristata nell’apprendere della morte di Craig Breen. I nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno alla famiglia e agli amici di Craig in questo momento incredibilmente triste” – si legge sul profilo Twitter del World Rally Championship.

Il pilota irlandese ha iniziato la sua carriera come copilota prima di passare alla guida nel 2008. È arrivato secondo al Rally di Svezia a febbraio, quando è tornato nel team dopo un anno con M-Sport Ford. L’ultima vittima risale al 2006 quando perse la vita il copilota junior tedesco Joerg Bastuck nel Rally di Catalogna