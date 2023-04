Nikita Pelizon, lancia stoccate agli ex coinquilini dopo il trionfo al GF Vip e rivela se ha sentito Onestini

“C’erano strategie in atto per mettermi in disparte”. Niente passerelle televisive per Nikita Pelizon dopo la vittoria al GF Vip ma la triestina ha rilasciato numerose interviste tra quotidiani e settimanali. Nelle ultime ore è tornata a parlare dell’esperienza nel reality show sia sulle colonne del Tv Sorrisi e Canzoni che a Il Gazzettino.

La modella si è soffermata sul difficile rapporto con gran parte dei suoi ex compagni di avventura. “Sono stati dei grandi giocatori, Edoardo Tavassi scherzando diceva quello che pensava. Oriana è stata un reina ma non farò parte del suo popolo” – ha affermato evidenziando che c’erano strategie chiare per metterla in disparte.

“Fin dall’inizio venivo vista come forte ed hanno reagito mettendo in dubbio la mia persona. Sono stata sempre me stessa” – ha spiegato riferendo che agli occhi dei compagni di avventura risultava antipatica perché non riuscivano a sottometterla. “Non riuscivano a modificare il mio pensiero ed a far gruppo contro un singolo”.

Nikita Pelizon è stata stuzzicata anche sul suo interesse per Luca Onestini ribandendo che provava un reale interesse per il bolognese. “Ero presa, tra le provocazioni e le occhiate per controllare cosa stessi facendo. Sono sempre delle attenzioni e per 4 mesi sono rimasta sul filo del rasoio. Dopo il reality non ci siamo sentiti”. Durante il suo percorso al GF Vip ha legato prima con Ginevra Lamborghini e poi con Antonella Fiordelisi. “Ginevra me la sposo” – ha dichiarato ironicamente.

Una volta rientrata a casa ha ripetuto un rituale che ha accompagnato le sue giornate nella casa più spiata dagli italiani. “Ho acceso subito l’incenso e una candela appena come facevo nel reality” – ha raccontato sottolineando che rivedere la sua famiglia unita in occasione della finale è stata una delle emozioni più grandi dell’avventura al Grande Fratello Vip e che Alfonso Signorini è stato un punto di riferimento prezioso. “Mi ha appoggiata quando mi sentivo persa ed è riuscita a farmi vedere il lato bello e positivo della casa”.