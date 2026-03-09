Luigi Nativi morto a 18 anni: addio al giovane tiktoker legato ad Alice Mordenti

Luigi Nativi

Chi era Luigi Nativi, il giovane creator che stava conquistando TikTok

Il mondo dei social si è fermato per qualche istante davanti a una notizia che nessuno avrebbe voluto leggere. Luigi Nativi, giovane content creator di appena 18 anni, è morto oggi lunedì 9 marzo 2026 lasciando sgomenti amici, follower e l’intera comunità della Maddalena, in Sardegna.

Il suo nome negli ultimi mesi aveva iniziato a circolare sempre più spesso su TikTok, dove il ragazzo condivideva video, momenti di vita quotidiana e collaborazioni con altri creator emergenti.

Tra questi spiccava soprattutto il rapporto con Alice Mordenti, tiktoker lombarda molto seguita con la quale Luigi aveva costruito un’amicizia autentica e un progetto social che sembrava destinato a crescere rapidamente.

Non era soltanto una collaborazione digitale. Chi li seguiva racconta di un legame sincero, fatto di idee condivise, progetti e di quella spontaneità che spesso è la vera chiave del successo sui social.

La notizia della morte che sconvolge i social: cosa si sa finora

La notizia della morte di Luigi Nativi si è diffusa rapidamente nelle prime ore della giornata di oggi, 9 marzo 2026, rimbalzando tra TikTok, Instagram e le community online che lo seguivano.

Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulle cause della morte, e proprio per questo molte persone stanno chiedendo rispetto e discrezione, evitando speculazioni o ricostruzioni non verificate.

Quello che è certo è che la sua scomparsa ha colpito profondamente chi lo conosceva, sia nella vita reale sia attraverso i social.

Luigi era conosciuto come un ragazzo solare, sempre disponibile con gli altri e capace di costruire relazioni autentiche anche attraverso uno schermo.

Il ricordo commosso del padre di Alice Mordenti

Tra i primi a ricordarlo pubblicamente è stato Umberto Mordenti, padre di Alice, che attraverso alcune storie su Instagram ha condiviso parole cariche di dolore.

Il suo messaggio ha subito fatto il giro dei social, diventando uno dei tributi più toccanti dedicati al giovane creator.

“Un ragazzo a dir poco meraviglioso. Sempre pronto ad aiutare gli altri e non si è mai tirato indietro davanti alle difficoltà, affrontandole sempre con un sorriso”, ha scritto.

Umberto Mordenti ha spiegato che con Luigi era nato anche un progetto professionale:

“Avevamo da poco costruito un percorso social insieme, e per me era come un figlio. Voglio ricordarlo come una persona generosa e altruista. Non ho parole per descrivere il nostro dolore”.

Nelle storie successive ha aggiunto frasi che raccontano tutta la devastazione emotiva del momento:

“Sei l’ultima persona che avrei voluto perdere”.

“Addio piccolo uomo”.

“Questo bacio accompagnerà il tuo ricordo per sempre. Manchi”.

Il messaggio del sindaco della Maddalena: la comunità in lutto

Anche la città di origine del giovane creator si è stretta attorno alla famiglia.

Il sindaco della Maddalena, Fabio Lai, ha pubblicato un messaggio ufficiale per esprimere la vicinanza dell’amministrazione comunale alla famiglia di Luigi Nativi.

“In momenti come questo le parole sono difficili e forse anche insufficienti”, ha dichiarato il primo cittadino.

“Il pensiero di tutta l’amministrazione comunale va alla famiglia, ai suoi cari e agli amici che stanno vivendo un dolore immenso”.

Il sindaco ha poi invitato tutti a mantenere rispetto e discrezione:

“In questo momento serve silenzio, evitando ricostruzioni, commenti o giudizi che non aiutano. La nostra comunità sa essere unita: stringiamoci con rispetto e umanità attorno a chi oggi sta soffrendo”.

L’amicizia con Alice Mordenti e i progetti social interrotti

Uno degli aspetti che ha colpito di più gli utenti dei social è il rapporto tra Luigi Nativi e Alice Mordenti.

I due avevano iniziato da poco a lavorare insieme su contenuti e idee per i social network, costruendo una presenza digitale che stava attirando sempre più attenzione.

Molti follower ricordano i video condivisi insieme, caratterizzati da un tono spontaneo e genuino.

Anche Alice ha voluto salutare Luigi con un messaggio pubblicato sui suoi profili social, parole semplici ma piene di dolore che raccontano la profondità del legame tra i due ragazzi.

Il ricordo di un ragazzo gentile che ha lasciato il segno

La morte di Luigi Nativi ha lasciato un vuoto enorme non solo tra chi lo seguiva online ma anche nella sua comunità.

Sull’isola della Maddalena amici, conoscenti e concittadini stanno condividendo messaggi di cordoglio e ricordi.

Molti lo descrivono allo stesso modo: gentile, generoso, sempre pronto ad aiutare gli altri.

Una personalità luminosa che, nonostante la giovane età, era riuscita a lasciare un segno positivo nelle persone che lo avevano incontrato lungo la sua strada.

Sui social il flusso di messaggi continua a crescere, tra incredulità, dolore e affetto.

E forse proprio lì, tra video, ricordi e commenti, resterà viva la memoria di Luigi.