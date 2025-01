Madre, figlio e cane di famiglia morti nell’incendio dell’appartamento a Terni

Tragedia a Capodanno in un appartamento a Terni. Madre e figlio, lei 87 anni, lui 60, sono morti nell’incendio del loro appartamento. Una morte che potrebbe essere avvenuta molte ore prima che i loro corpi fossero trovati dai vigili del fuoco nell’appartamento al primo piano di una palazzina in via XX Settembre.

La morte dell’87enne Anna Laoreti e del 60enne Mauro Broccucci potrebbe risalire al giorno prima

Trovato morto anche il cane di famiglia, un maremmano, che era nell’abitazione Madre e figlio, Anna Laoreti e Mauro Broccucci, erano ternani: l’uomo era nato nel 1965 e quindi avrebbe compiuto 60 anni in questo anno appena iniziato, e la donna aveva 87 anni. Secondo quanto si è potuto apprendere, uno dei due corpi, quello del figlio, è stato trovato dai vigili del fuoco parzialmente carbonizzato. Al momento non si conoscono le cause dei due decessi, anche se l’ipotesi principale sarebbe quella dell’asfissia da fumo.

Sono ancora in corso anche gli accertamenti per risalire all’innesco che ha provocato l’incendio, che – si ipotizza – potrebbe risalire a molte ore prima della scoperta dei corpi, probabilmente al giorno prima. Fra gli elementi che fanno propendere per questa ipotesi, la temperatura delle pareti dell’appartamento, annerite dal fumo, ritenuta relativamente bassa rispetto a quanto accaduto. Nessuno dei vicini si sarebbe però accorto di nulla.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, gli agenti della polizia di Stato e gli operatori del 118. Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica di Terni, sono in corso. Gli inquirenti, che hanno posto sotto sequestro l’appartamento per permettere ogni accertamento, stanno cercando di capire anche come mai nessuno si sia accorto del rogo divampato nella casa e quindi lanciare l’allarme alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco.

Il corpo dell’uomo recuperato parzialmente carbonizzato, l’ipotesi del decesso per asfissia

Propende per l’ipotesi dell’incidente la Procura di Terni, che coordina le indagini della polizia di Stato sulla morte dell’anziana e di suo figlio nell’incendio del loro appartamento a Terni. Per stabilire la causa esatta dei due decessi, è stata tuttavia disposta l’autopsia. Esame che sarà eseguito anche sul cane, trovato morto in casa insieme al sessantenne e alla ottantasettenne, quest’ultima con problemi di deambulazione.