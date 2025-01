Scomparso Gianuario Cirelli, il 61enne si è allontanato la vigilia di Capodanno da Paterno

Da martedì 31 dicembre non si hanno notizie di Gianuario Cirelli, 61 anni di Paterno, comune di 3000 abitanti in provincia di Potenza. La notizia è stata pubblicata in un post sul profilo del Comune di Paterno.

Gianuario Cirelli si muove con una busta in cui è presente il catetere vescicale, impiegati droni

L’uomo si è allontanato dalla propria abitazione di via Acquareggente, dalle ore 13 circa. Le ricerche sono tutt’ora in corso, “e purtroppo, non hanno prodotto alcun risultato”. Gianuario Cirelli era vestito con un giaccone blu scuro con cappuccio, pantaloni grigio scuro, scarponcini neri con cerniera laterale e con una busta verde in cui era presente la sacca del catetere vescicale. É alto 1,65.

Nelle ricerche dello scomparso sono impegnati i Vigili del fuoco di Potenza e Villa d’Agri con nove unità oltre le unità cinofile arrivate da Brindisi. Sul territorio opera anche un drone. Nelle ricerche del 61enne di Paterno sono impegnati Per chi ne avesse notizie contattare il 389/0952455.