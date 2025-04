Maltempo Piemonte: chiuso ponte Bailey a Chivasso, evacuazioni e frane

Chiuso il ponte sul Po a Chivasso

Il ponte Bailey sul Po a Chivasso è stato chiuso al traffico “a causa dell’elevata criticità del fiume”. Lo fa sapere con una nota il Comune. La strada provinciale 590 non è percorribile né in direzione San Raffaele Cimena, né in direzione San Sebastiano da Po.

Rese impercorribili dal maltempo sono interdette al transito anche via Rigazzi e l’accesso a via Brozola. Disagi si registrano in alcune abitazioni raggiunte dall’acqua, sia nel capoluogo che in frazioni come Borghetto. In Piemonte dalla mezzanotte di giovedì 17 aprile sono stati compiuti oltre 300 interventi di soccorso in particolare nelle provincia di Torino, di Biella e del Verbano Cusio Ossola per prosciugamenti, rimozione di piante pericolanti, frane e smottamenti.

Per far fronte agli interventi, è stato anche raddoppiato il dispositivo di soccorso con oltre 400 vigili del fuoco al lavoro e alcuni rinforzi arrivati ​​dalla Toscana. Situazione complicata a Castellamonte, nel Torinese, a causa dell’ondata di maltempo. Il Comune ha disposto l’evacuazione di cinque famiglie, due da strada Castelnuovo Nigra e tre dalla frazione Preparetto.

Evacuazioni a Castellamonte, rientrato l’allarme ad Alagna Valsesia

In tutto il territorio comunale si registrano frane e smottamenti con conseguente chiusura di numerose strade. “Abbiamo una sessantina di punti critici”, conferma il sindaco, Pasquale Mazza. In frazione Spineto è crollato un fabbricato adibito a ricovero mezzi e non sono state coinvolte persone.

Sono rientrate nelle proprie abitazioni le persone evacuate da alcune frazioni di Alagna Valsesia (Vercelli). Ancora interrotta la strada della Val Vogna, in località Ca’ di Janzo: l’accesso a monte dell’abitato è interdetto per una grossa frana che interrompe la percorribilità dell’arteria.

Pericolo esondazione Sesia, allerta a Vinzaglio

“Sono in corso le valutazioni, sulla base di quanto emerso dalle varie riunioni della civile territoriale che si sono tenute fino a questa mattina con il Centro coordinamento soccorsi convocato dalla Prefettura, per l’evacuazione preventiva della frazione Torrione del Comune Vinzaglio” – lo comunicano il presidente della Provincia di Novara, Federico Binatti, e il consigliere delegato alla protezione civile, Lido Beltrame in merito all’emergenza maltempo.

“Questa si trova infatti in situazione di rischio per possibile esondazione del Sesia, come avvenuto cinque anni fa. Da stamane i residenti sono stati invitati a trasferire altrove le auto e mezzi, mettendoli in zone sicure. I sindaci dei Comuni a ridosso del Sesia e quelli del Lago Maggiore, i livelli del quale sono in costante aumento, sono in stretto contatto con Provincia e Prefettura per eventuali criticità” – hanno spiegato.

Strade chiuse per smottamenti

Per quanto riguarda le strade di competenza provinciale nella notte sono state chiuse la strada provinciale 22 Ghemme-Cavaglio per la caduta di alcuni alberi, poi riaperta, e la strada provinciale 122 di Fontaneto per uno smottamento. I ponti sul Sesia sono stati chiusi dalla Provincia di Vercelli e dall’Anas. Nel Novarese l’Anas ha chiuso anche la statale 142 Biellese in un tratto a Romagnano Sesia.