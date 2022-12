Mantova, Paula Almeida muore a 37 anni dopo il doppio controllo al pronto soccorso: disposta autopsia

Nel giro di 36 ore si era recata due volte al pronto soccorso dell’ospedale Poma di Mantova per forti dolori al braccio sinistro ed al torace ma in entrambe le circostanze era stata dimessa. La 37enne Paula Almeida, madre di due bambine, è stata trovata priva di vita dal marito nel letto della sua abitazione nel quartiere Cittadella di Mantova.

Paula Almeida si era recata due volte in 36 ore al pronto soccorso per dolori al braccio ed al petto

Il calvario della donna è iniziato lunedì 26 dicembre quando ha avvertito le prime lancinanti fitte e si è recata in pronto soccorso. Dopo essere stata sottoposta ad una serie di accertamenti è stata dimessa in codice verde. Nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 dicembre le condizioni sono peggiorate con Paula Almeida che è stata trasportata in ambulanza in ospedale in codice arancione dove sono stati effettuati ulteriori controlli. Inoltre le è stata applicata una flebo di ansiolitici per via dello stato di agitazione.

La donna ha poi deciso spontaneamente di lasciare il Poma per rientrare a casa e mettersi al letto. Si è addormentata e non si è svegliata più con il marito che, disperato, ha allertato i soccorsi che non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

La 37enne è stata trovata priva di vita dal marito, era madre di due bambine

Sul posto anche due volanti della Polizia che ha trasmesso gli atti alla Procura che ha disposto l’autopsia per accertare le cause della morte di Paula Almeida. La famiglia della 37enne si è inoltre affidata ad un legale ed è assistita dall’associazione Piccolo Brasile. La famiglia vuole comprendere se la morte della donna sia dovuta ad una mancata diagnosi dei medici che hanno visitato la 37enne nelle due circostanze in cui si è recata in ospedale a Mantova.