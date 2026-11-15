Ronaldinho torna in campo a 45 anni e incanta Ravenna: gioca un tempo, sfiora il gol e apre al ritorno. «Se mi chiama il presidente…»

Ronaldinho in campo con il Ravenna

Il fuoriclasse brasiliano protagonista al Benelli nel derby con il Forlì

Il talento non conosce nostalgia e, quando Ronaldinho torna a calcare un campo da calcio, lo spettacolo è assicurato. Il fuoriclasse brasiliano è stato il grande protagonista del derby tra Ravenna e Forlì, trasformando una partita di campionato in un appuntamento speciale per il pubblico del Benelli. Non una semplice passerella: l’ex Pallone d’Oro è partito titolare, ha giocato tutto il primo tempo e ha persino partecipato all’azione che ha portato al vantaggio della formazione giallorossa.

Le aspettative della vigilia parlavano di circa trenta minuti, ma il numero 10 è rimasto in campo fino all’intervallo. Una sorpresa per i tifosi, che avevano cominciato ad assaporare l’evento già prima del fischio d’inizio. Il momento più atteso è arrivato alle 16:50, quando Ronaldinho è uscito dagli spogliatoi per il riscaldamento: l’accoglienza dello stadio è stata accompagnata da un boato.

Un tempo in campo e il suo zampino nel gol del Ravenna

La presenza del brasiliano non si è esaurita nei sorrisi e negli applausi. Pur mostrando inevitabilmente qualche difficoltà sul piano del ritmo e dell’intesa con i compagni, Ronaldinho è entrato nell’azione del gol che ha sbloccato il derby.

Il suo passaggio di alleggerimento per Lonardi ha dato il via alla manovra proseguita con l’iniziativa che ha portato al pallone per Giulio Donati. L’ex difensore di Inter e Lecce ha quindi trovato la conclusione dalla distanza che ha permesso al Ravenna di passare in vantaggio.

Un contributo concreto, dunque, per un ritorno sul terreno di gioco che ha superato le previsioni iniziali. Al termine dei primi 45 minuti, il brasiliano ha lasciato il campo tra gli applausi, ricevendo anche l’abbraccio di due ex compagni della nazionale verdeoro presenti al Benelli: Serginho e Dida.

L’omaggio alla curva e il messaggio ai tifosi

Prima di raggiungere gli spogliatoi, Ronaldinho ha voluto dedicare un momento speciale ai sostenitori del Ravenna. Si è avvicinato alla curva, si è inchinato davanti ai tifosi e ha mimato un cuore con le mani. Un gesto accolto con grande entusiasmo, mentre dagli spalti continuavano ad arrivare cori e applausi.

A inizio ripresa è arrivato poi il momento dell’ingresso di Maggio, mentre l’attenzione si è inevitabilmente spostata sulle parole del campione brasiliano, intervistato da Sky Spor che ad inizio partita gli aveva riservato un’introduzione speciale di Fabio Caressa.

«Sono stati 45 minuti troppo veloci, il calcio per me è sempre stato così», ha raccontato, lasciando trasparire tutta la soddisfazione per essere tornato a vivere le emozioni di una partita.

«Se mi chiama il presidente torno»: Ronaldinho non chiude la porta

La domanda sul futuro era inevitabile: quella contro il Forlì sarà davvero l’ultima apparizione in campo? Ronaldinho non ha voluto dare una risposta definitiva e ha lasciato aperta una possibilità che alimenta l’entusiasmo dei tifosi.

«Ancora non lo so, non escludo il ritorno, dipende dal presidente. Se mi chiama torno», ha spiegato. Poi ha raccontato quanto gli sia mancata la dimensione quotidiana del calcio, non soltanto quella legata alla partita: «Giocare mi rende felice, vivere i momenti negli spogliatoi e tutto questo è bellissimo».

Infine, una dichiarazione che riassume il legame mai interrotto con il pallone: «Il calcio è la cosa più bella che ho avuto nella vita».

Parole che lasciano aperta la porta a un’altra apparizione con la maglia del Ravenna. Per il momento resta la giornata del Benelli, con un campione che ha regalato ai tifosi 45 minuti di emozioni, un contributo all’azione del gol e un saluto destinato a restare nella memoria. E soprattutto una frase che tiene viva la suggestione: se arriverà la chiamata del presidente, Ronaldinho è pronto a tornare.