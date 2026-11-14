Toelettatrice a domicilio trovata morta nel furgone con il cane Oliver in Texas, uccisi dal monossido di carbonio

Victoria Starr Ferraro e il cane Oliver

La 60enne Victoria Starr Ferraro era uscita per un appuntamento, a dare l’allarme è stato il proprietario dell’animale

Doveva essere una normale giornata di lavoro, con un appuntamento per prendersi cura di un cane. Si è trasformata invece in una tragedia che ha lasciato sotto choc un’intera comunità. Victoria Starr Ferraro, 60 anni, è stata trovata senza vita all’interno del furgone utilizzato per la toelettatura a domicilio, insieme a Oliver, un cane di 10 anni affidato alle sue cure. La tragedia è avvenuta a San Antonio, in Texas, nella zona residenziale di Davis Ranch.

A chiarire le circostanze della morte della donna è stato l’ufficio del medico legale della contea di Bexar: Ferraro è deceduta per intossicazione da monossido di carbonio. Non sono stati riscontrati segni di omicidio, ma resta da individuare la fonte del gas che ha provocato l’avvelenamento. Anche il cane è stato trovato morto nel veicolo.

L’allarme del proprietario: Oliver non era tornato a casa

La mattina di mercoledì, Victoria Ferraro, che lavorava per il servizio di toelettatura mobile Dog Gone Clean, aveva ritirato Oliver Oken, un cane di dieci anni appartenente a un cliente. Con il passare delle ore, però, il proprietario non aveva ricevuto notizie dell’animale e ha cominciato a preoccuparsi.

Non riuscendo a mettersi in contatto con la toelettatrice, ha chiesto aiuto a un vicino per cercare il cane e la donna. La ricerca si è conclusa nel modo più drammatico: entrambi sono stati individuati privi di sensi all’interno del furgone.

È partita immediatamente la chiamata al numero di emergenza 911. Gli agenti dello sceriffo della contea di Bexar e i soccorritori sono arrivati nella zona intorno alle 17, ma ogni tentativo di salvarli si è rivelato inutile.

«Al loro arrivo, i nostri agenti hanno trovato una donna adulta priva di sensi e un cane privo di sensi all’interno di un furgone per la toelettatura», ha riferito l’ufficio dello sceriffo. Gli operatori hanno prestato i primi soccorsi, ma Victoria Ferraro è stata dichiarata morta, così come Oliver.

La morte causata dal monossido di carbonio

Gli accertamenti medico-legali hanno stabilito che la donna è morta a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio, un gas particolarmente pericoloso perché non ha odore né colore e può provocare conseguenze gravissime senza che chi si trova nell’ambiente contaminato riesca ad accorgersi del pericolo.

Al momento, tuttavia, non è stata individuata con certezza l’origine della sostanza all’interno del mezzo. Le informazioni diffuse dalle autorità non consentono quindi di stabilire quale componente o circostanza abbia provocato la fuoriuscita del gas.

È proprio su questo punto che si concentrano le domande dopo la morte della toelettatrice e del cane. Non sono stati rilevati elementi che facciano pensare a un’aggressione, mentre resta da chiarire come il monossido di carbonio abbia raggiunto l’abitacolo del furgone.

Il dolore della famiglia di Oliver: «Non doveva accadere»

La famiglia di Oliver ha espresso tutto il proprio dolore attraverso una dichiarazione diffusa a FoxSA. La perdita del cane è stata devastante, ma i proprietari hanno voluto ricordare anche la donna che si occupava di lui.

«Siamo distrutti non solo per il nostro dolce Oliver, ma anche per la toelettatrice che si prendeva cura di lui», hanno fatto sapere. Un messaggio nel quale hanno sottolineato che Victoria era molto più della persona incaricata di occuparsi del loro animale: aveva una famiglia, persone che le volevano bene e una vita che si è interrotta tragicamente.

«Questo non sarebbe mai dovuto accadere», è il senso del loro appello. La famiglia ha inoltre chiesto che vengano rafforzate le misure di sicurezza per chi svolge servizi di toelettatura mobile.

Tra le richieste figurano l’installazione di rilevatori di monossido di carbonio, allarmi e sistemi di ventilazione adeguati all’interno dei veicoli utilizzati per lavorare con gli animali.

La vicenda ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio sui social network. In tanti hanno ricordato la donna e il cane, mentre altri hanno richiamato l’attenzione sui rischi legati al monossido di carbonio e sull’importanza dei dispositivi di rilevazione. Una doppia perdita che lascia una domanda ancora senza risposta: come è stato possibile che un furgone destinato a prendersi cura degli animali si trasformasse in una trappola mortale?