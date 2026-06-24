Esce dal panificio per fumare una sigaretta e scompare nel nulla: l’appello a Chi l’ha visto per ritrovare Mario Duchi

Mario Duchi

L’uomo, 53 anni, è scomparso all’alba di domenica 21 giugno da Portici

È uscito dal panificio dove stava lavorando per fumare una sigaretta e da quel momento è sparito. Da domenica 21 giugno non si hanno più notizie di Mario Duchi, 53 anni, scomparso nelle prime ore del mattino da Portici. Il suo caso è stato rilanciato anche durante la puntata di “Chi l’ha visto?”, che ha diffuso l’appello dei familiari nella speranza che qualcuno possa fornire informazioni utili.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si è allontanato dal luogo di lavoro poco prima delle cinque del mattino e non è più rientrato.

L’uscita dal panificio e la scomparsa

A ricostruire gli ultimi istanti prima della scomparsa è stata la sorella Annamaria, intervenuta nel programma di Rai 3.

“Erano le cinque meno un quarto, è uscito per fumare una sigaretta. Poi lo hanno chiamato perché doveva tornare a infornare il pane“, ha raccontato.

Da quel momento, però, nessuno lo ha più visto.

Mario si sarebbe allontanato a piedi, senza automobile o altri mezzi di trasporto.

L’appello della famiglia: “Torna a casa”

Nel corso della trasmissione, la sorella ha rivolto un messaggio diretto al 53enne.

“Mario, quello che è successo è successo. Per favore ritorna, i problemi si affrontano e tutto passa.”

Secondo quanto riferito durante la trasmissione, l’uomo starebbe attraversando un periodo personale complicato anche a causa di uno sfratto, elemento che potrebbe aver influito sul suo stato d’animo.

La famiglia ha inoltre spiegato che Mario è una persona solare, abituata a scherzare con tutti.

L’allarme diffuso anche sui social

L’appello è stato condiviso anche sui social network dalla sorella Tessy, che ha chiesto la massima collaborazione per ritrovarlo.

Nel messaggio pubblicato online viene spiegato che Mario è scomparso senza documenti e senza telefono cellulare, circostanza che rende ancora più difficili le ricerche.

La famiglia ha già denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine e invita chiunque dovesse riconoscerlo o avere informazioni utili a contattare immediatamente le autorità o il numero indicato nell’appello diffuso dai parenti.

Le ricerche proseguono

Le ricerche sono ancora in corso e, al momento, non risultano segnalazioni decisive.

L’auspicio dei familiari è che la diffusione del caso attraverso “Chi l’ha visto?“, condotto da Federica Sciarelli, e sui social possa consentire a qualcuno di riconoscere Mario Duchi e fornire elementi utili per riportarlo a casa.

Chiunque abbia visto il 53enne o disponga di informazioni utili è invitato a contattare tempestivamente le forze dell’ordine.