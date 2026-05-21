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Duplice omicidio di Pollena Trocchia, parla la moglie di Mario Landolfi: ‘Non è un criminale, stavo cercando di aiutarlo’

DiRedazione

Pubblicato: 21 Mag, 2026 - ore: 22:12 #Mario Landolfi, #omicidio, #Pollena Trocchia
Fanno discutere le parole della moglie di Mario LandolfiFanno discutere le parole della moglie di Mario Landolfi

Le parole a Chi l’ha visto? dopo la confessione del 49enne accusato di aver ucciso Sara e Lyuba: “Era un buon padre, non stava bene”

Mentre proseguono le indagini sul duplice omicidio che ha sconvolto il Napoletano, arriva la voce di chi fino a pochi giorni fa divideva con lui la quotidianità.

A parlare è la moglie di Mario Landolfi, il 49enne di Sant’Anastasia arrestato per la morte di due donne trovate senza vita a Pollena Trocchia.

Intervistata dalla trasmissione Chi l’ha visto?, la donna ha scelto di difendere il marito pur senza nascondere il proprio sgomento.

«Non è un criminale mio marito. Lo stavo aiutando ma non ha voluto farsi aiutare».

Poi aggiunge:

«È un bravo padre, un bravo marito. Non stava bene con la testa».

La confessione e il racconto degli investigatori

Landolfi si trova detenuto nel carcere di Carcere di Poggioreale dopo aver confessato ai carabinieri.

Secondo quanto emerso nelle indagini, avrebbe ammesso di aver spinto nel vuoto le due donne dopo discussioni legate al pagamento di prestazioni sessuali.

Le vittime sono Sara Tkacz, 29 anni, originaria di Santa Maria Capua Vetere, e Lyuba Hlyva, cittadina ucraina.

I loro corpi sono stati ritrovati nei pressi di un vano ascensore non utilizzato nel Parco Europa di viale Italia.

Secondo la ricostruzione investigativa, i due episodi sarebbero avvenuti in giorni diversi, tra sabato e domenica.

“Sabato sera era tranquillo”: il racconto della moglie

Nel servizio andato in onda, la moglie del 49enne descrive un uomo che, a suo dire, negli ultimi tempi avrebbe mostrato fragilità.

«Sabato sera stava calmo».

E ancora:

«Lo difenderò altre cinquecento volte».

Parole che non incidono sul quadro accusatorio ma che raccontano il punto di vista di una famiglia travolta dalla vicenda.

Nel frattempo gli investigatori stanno approfondendo le abitudini dell’uomo e verificando eventuali ulteriori elementi utili a ricostruire i suoi spostamenti e il contesto in cui sarebbero maturati i fatti.

Il fermo confermato e le indagini che continuano

Nelle scorse ore il gip del Tribunale di Nola ha convalidato il fermo e confermato la misura cautelare in carcere.

Determinanti per arrivare all’identificazione sarebbero state anche le testimonianze di alcuni giovani presenti nella zona.

Resta ancora da chiarire in modo definitivo la dinamica dei fatti.

Mentre sullo sfondo resta una domanda che accompagna spesso le cronache più dure: quanto una vita possa apparire normale fino al momento in cui improvvisamente smette di esserlo.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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