Marcello Sacchetta torna sul bacio con Francesca Tocca all’Eurovision: ‘Eravamo presi dalla finale’

Marcello Sacchetta è tornato sul bacio intenso a Francesca Tocca durante la finale dell'Eurovision

Il coreografo spiega a La volta buona cosa è successo

Continua a far discutere il bacio tra Marcello Sacchetta e Francesca Tocca durante la finale dell’Eurovision Song Contest. Una scena che, nel giro di poche ore, è diventata virale sui social e ha alimentato commenti, interpretazioni e persino qualche ipotesi sentimentale.

A distanza di giorni dalle immagini che hanno fatto il giro del web, il ballerino e coreografo ha deciso di chiarire la natura di quel momento, spiegando che si è trattato di una scelta legata esclusivamente alla performance di Sal Da Vinci e alla messa in scena del brano Per sempre sì, arrivato fino al quinto posto.

“Quel bacio era diverso perché era la finale”

Ospite insieme al fratello Mommo nel programma La volta buona, condotto da Caterina Balivo e in onda su Rai 1, Sacchetta ha spiegato che il filmato diventato virale non riguarda la semifinale ma la finale del contest.

Secondo il coreografo, il contesto emotivo avrebbe inciso molto sull’intensità della scena.

«Quel bacio che vedete è quello della finale. Eravamo molto carichi, volevamo dare tutto. C’era una forte energia sul palco e abbiamo spinto molto anche dal punto di vista interpretativo».

Il fratello ha confermato che il momento era stato preparato anche durante le prove, ribadendo come il gesto facesse parte della costruzione coreografica.

La spiegazione: “Nasce tutto dal videoclip”

Sacchetta ha poi raccontato che l’idea del bacio non sarebbe nata sul palco di Vienna ma direttamente dal concept del videoclip del brano.

Nel video di Per sempre sì, infatti, i due interpreti mettono in scena un matrimonio e il bacio rappresenta uno degli elementi narrativi centrali della storia.

Per questo motivo il momento sarebbe stato riproposto anche durante l’esibizione dal vivo all’Eurovision.

«Era un bacio scenico. Nel videoclip ci sposiamo e ci baciamo. In finale ci siamo fatti trascinare dall’atmosfera».

Ma il chiarimento non spegne il gossip

A colpire molti utenti non sono state tanto le parole di Sacchetta quanto ciò che non ha detto.

Il ballerino ha infatti definito il gesto come parte dello spettacolo, ma non ha utilizzato formule nette per archiviare definitivamente le voci nate online.

Quando gli è stato chiesto se quel momento fosse stato soltanto una parentesi artistica o qualcosa destinato ad avere un seguito, ha liquidato il tema con una frase destinata a far discutere:

«È un bacio che è rimasto lì, sul palco di Vienna. Ed è rimasto nella storia».

Nel frattempo, in un’altra intervista, Sacchetta ha spiegato di aver scelto Francesca Tocca proprio per la sua esperienza e presenza scenica, definendola una professionista che avrebbe scelto ancora.