Marito e moglie uccisi in casa a Fano nel giorno dell’asta per la casa: interrogato il figlio

Un duplice omicidio si è consumato a Fano (Pesaro e Urbino), via Fanella 127, nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 giugno. Le vittime sono marito e moglie, Giuseppe Ricci (conosciuto come Giorgio) e Luisa Marconi. L’uomo, di 75 anni, è stato trovato con la testa fracassata, probabilmente con un corpo contundente, mentre la moglie 70enne è stata soffocata forse per strangolamento.

Duplice omicidio a Fano: il 75enne Giuseppe Ricci trovato con la testa fracassata, la 70enne Luisa Marconi soffocata

A dare l’allarme il figlio, Luca Ricci, intorno alle 7:30 poco più che 50enne che abita al piano di sopra dell’abitazione. L’uomo, che ha dichiarato di essere estraneo all’uccisione dei genitori, è sotto interrogatorio. É separato ed è padre di due figli. Nella casa c’è stata una lotta, l’anziano ha tentato di difendersi senza riuscirci. La polizia scientifica sta facendo i rilievi. Sul posto anche il capo della procura nonché magistrato di turno Maria Letizia Fucci. La squadra mobile sta ascoltando gli inquilini del palazzo.

Si è appreso che l’anziana coppia sta vivendo ore di trepidazione in quanto la casa di proprietà sarebbe finita all’asta. Sono in corso i rilievi della Scientifica e le indagini della Squadra Mobile della Questura di Pesaro e del Commissariato di Fano. Sul posto anche il prete Don Vincenzo Solazzi che attende il via libera delle forze dell’ordine per dare la benedizione ai corpi delle vittime.

L’allarme lanciato dal figlio che abita al piano superiore, il giallo dell’asta

“Non ci sono parole per commentare questa tragedia. È una di quelle notizie che non vorresti mai sentire. Ora attendiamo lo sviluppo delle indagini da parte degli inquirenti per comprendere le dinamiche e capire l’evoluzione dei fatti. Oggi è una giornata piena di dolore per la nostra comunità” – ha riferito Serfilippi, sindaco di Fano.