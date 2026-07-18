Massa piange Martina Francini: è morta a 28 anni la figlia dell’ex campione di Napoli e Torino Giovanni Francini

Morta Martina Francini, gravissimo lutto per Giovanni Francini

La giovane si è spenta dopo una lunga malattia, il cordoglio di Napoli, Torino e del mondo del calcio per l’ex difensore che vinse Scudetto e Coppa Uefa con Maradona

La città di Massa è avvolta dal dolore per la scomparsa di Martina Francini, morta a soli 28 anni dopo una lunga malattia affrontata con grande dignità e riservatezza. La giovane era la figlia di Giovanni Francini, ex terzino di Napoli e Torino, protagonista di una delle pagine più belle della storia del calcio azzurro accanto a Diego Armando Maradona.

La notizia si è diffusa nella giornata di sabato 18 luglio, suscitando profonda commozione non solo nella città toscana, dove la famiglia Francini è molto conosciuta, ma anche negli ambienti calcistici di Napoli e Torino, le due piazze che hanno segnato la carriera dell’ex difensore. Un dramma che arriva a distanza di poche ore dalla morte della figlia del ct dell’under 21 Silvio Baldini.

Il dolore di Giovanni Francini per la perdita della figlia Martina

Per Giovanni Francini si tratta della prova più difficile. L’ex calciatore, nato a Massa nel 1963, ha sempre mantenuto un legame fortissimo con la sua terra d’origine, tornando spesso in città per incontrare amici e conoscenti.

Martina combatteva da tempo contro una grave malattia. Una battaglia vissuta lontano dai riflettori, con la discrezione che ha sempre contraddistinto la famiglia Francini.

Solo nelle scorse settimane la giovane aveva visitato il centro sportivo del Napoli a Castel Volturno, una tappa che oggi assume un significato ancora più profondo per chi la conosceva.

Di fronte a un dolore così grande, il calcio passa inevitabilmente in secondo piano.

Il Torino e Urbano Cairo si stringono alla famiglia

Tra i primi messaggi di vicinanza è arrivato quello del Torino, club nel quale Giovanni Francini è cresciuto calcisticamente.

Il presidente Urbano Cairo e tutta la società granata hanno voluto manifestare la propria partecipazione al lutto con una nota ufficiale.

“Profondamente addolorati per la triste notizia, ci stringiamo con affetto intorno a Giovanni Francini e a tutta la famiglia nel ricordo di Martina Francini, troppo presto strappata all’affetto dei suoi cari.”

Il pensiero del club è stato rivolto anche alla madre Lucilla, ai fratelli Fulvio, allenatore della prima squadra femminile del Torino, Alessio e Filippo, oltre a tutti i familiari e agli amici della giovane.

Il messaggio del Napoli per uno dei protagonisti dell’era Maradona

Anche il Napoli ha voluto abbracciare uno dei calciatori che hanno scritto la storia del club.

Con la maglia azzurra, Giovanni Francini conquistò uno Scudetto, una Coppa UEFA e una Supercoppa Italiana, entrando a far parte della squadra che, guidata da Diego Armando Maradona, fece sognare un’intera città.

Il club del presidente Aurelio De Laurentiis ha espresso il proprio cordoglio attraverso un messaggio ufficiale.

“Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio e abbracciano commossi Giovanni Francini e la sua famiglia in questo momento di profonda angoscia per la scomparsa della cara figlia Martina.”

Anche dopo il ritiro dal calcio giocato, Francini aveva mantenuto un rapporto speciale con Napoli, partecipando spesso come opinionista a trasmissioni radiofoniche dedicate ai colori azzurri.

Una carriera ricca di successi, oggi cancellati dal dolore

Nella carriera di Giovanni Francini ci sono trofei, vittorie e pagine indelebili del calcio italiano. Dal Torino al Napoli, passando per gli anni vissuti al fianco dei più grandi campioni dell’epoca, il suo nome è rimasto legato a una generazione irripetibile.

Ma in queste ore ogni ricordo sportivo lascia spazio al dolore di un padre che piange la perdita della propria figlia.

Sono centinaia i messaggi di cordoglio arrivati da ex compagni di squadra, tifosi e semplici appassionati, tutti uniti nell’esprimere vicinanza alla famiglia Francini.