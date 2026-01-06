Antonella Elia contro Valeria Marini, gelo in diretta da Diaco: ‘Personalità di me..a’, imbarazzo a BellaMa’

Antonella Elia contro Valeria Marini a BellaMa'

Antonella Elia riaccende vecchi contrasti con Valeria Marini

Sorrisi tirati, silenzi improvvisi e battute che diventano fendenti. La puntata del 6 gennaio di “BellaMa’”, il programma pomeridiano di Rai 2 condotto da Pierluigi Diaco, si è trasformata in un momento di forte tensione televisiva durante il segmento “Antonella Elia tutte le feste porta via”, titolo ironico che ha fatto da cornice a uno scambio tutt’altro che leggero.

Protagonista assoluta Antonella Elia, che nel corso della conversazione ha riportato a galla vecchi rancori, mettendo Diaco in evidente difficoltà e riaccendendo il conflitto mai sopito con Valeria Marini.

“Quando sarai libera di fare tutte le puntate”: la miccia accesa in diretta

Tutto nasce da un confronto apparentemente disteso. Diaco parla apertamente di una possibile collaborazione futura, chiarendo:

«Io ho detto Antonella, quando sarai libera di poter fare tutte le puntate, questa è la verità».

Una frase che sembra innocua, ma che trova una risposta immediata e pungente da parte della Elia:

«Ma io avevo il dentino avvelenato…».

Il conduttore tenta di ridimensionare:

«Che c’entra, io no».

Ma è solo l’inizio.

“O me o lei”: l’aut aut che gela lo studio

Antonella Elia alza il tiro e mette sul tavolo un vero e proprio ultimatum:

«Ok, ma o me o lei», riferendosi chiaramente a Valeria Marini.

Diaco prova a mediare, sottolineando di provare simpatia per entrambe:

«Ognuno ha le sue personalità».

Una risposta diplomatica che però scatena l’affondo più duro dell’ospite.

La frase choc (a labiale) e l’imbarazzo di Diaco

Antonella Elia non si trattiene e pronuncia – muovendo solo le labbra – una frase che in studio tutti comprendono perfettamente:

«Ma lei ha una personalità di m***a».

A quel punto Pierluigi Diaco scatta in piedi, visibilmente imbarazzato, cercando di chiudere il caso con una difesa netta di Valeria Marini:

«Valeria è una ragazza molto simpatica. È entrata nelle case degli italiani e ha fatto benissimo con noi la Posta Stellare. Le porte si aprono e si chiudono».

Ma la Elia non arretra.

“E se la fa a casa da sola?”: l’ultima stoccata

La chiosa finale arriva come una coltellata:

«E ma se la fa a casa da sola?».

Un riferimento diretto al fatto che “La Posta Stellare”, dopo la fine del contratto con BellaMa’, vive ora esclusivamente sui canali social di Valeria Marini. Un dettaglio che rende la battuta ancora più velenosa e il momento ancora più teso.

Un conflitto che arriva da lontano: il precedente al Grande Fratello

Quello andato in scena da Diaco non è un episodio isolato. Il rapporto tra Antonella Elia e Valeria Marini è segnato da una rivalità storica, esplosa in modo clamoroso durante il Grande Fratello Vip 2020.

In quell’occasione la Elia attaccò duramente la showgirl:

«Tu non sei simpatica, pensi di essere chissà che e non sei niente. Vuoi far credere qualcosa che non sei. Questa è la casa che ti meriti, perché evidentemente fuori non hai un cavolo».

Neppure il tentativo di Alfonso Signorini di ricucire il rapporto riuscì a smussare gli angoli: entrambe rimasero sulle proprie posizioni, senza mai arrivare a una vera riconciliazione.

“La sua è una personalità di m…”



ANTONELLA ELIA CONTRO VALERIA MARINI VOGLIAMO IL CONFRONTO 🍿 pic.twitter.com/Ri5pyz9Cdb — trashtvstellare (@tvstellare) January 6, 2026

BellaMa’ tra spettacolo e tensioni reali

La scena di oggi conferma una dinamica ormai ricorrente nel talk televisivo: il confine tra intrattenimento e verità personale è sempre più sottile. E quando vecchie ruggini tornano a galla, anche un programma leggero come BellaMa’ può trasformarsi in un terreno minato.

Diaco ha provato a tenere la barra dritta, ma il gelo in studio e i sorrisi forzati hanno raccontato molto più delle parole.