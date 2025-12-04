Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Matteo Legler stroncato a 29 anni durante una partita di calcetto: sarebbe diventato padre tra un mese

DiRedazione

Pubblicato: 4 Dic, 2025 - ore: 12:57 #calcetto, #Grosseto, #malore, #Matteo Legler
Matteo LeglerMatteo Legler

Il malore improvviso sul campo di calcetto a Grosseto

Tragedia sotto i riflettori di un campo di calcetto di Grosseto. Matteo Legler, 29 anni, si è accasciato improvvisamente durante una partita con gli amici. Soccorso, rianimato per quasi un’ora, trasportato in ospedale: tutto inutile.

La comunità è devastata, perché Matteo tra poche settimane sarebbe diventato papà.

I soccorsi, la corsa disperata in ospedale

Dopo il crollo, i compagni lo hanno immediatamente soccorso. Il defibrillatore presente sul campo è stato utilizzato e Legler è stato stabilizzato, trasportato d’urgenza in ambulanza al pronto soccorso di Grosseto.

In ospedale si è consumata l’ultima speranza: manovre prolungate, attesa straziante degli amici che avevano corso dietro l’ambulanza. Alle 22:30 la notizia definitiva: Matteo non ce l’ha fatta.

Il dolore dell’ASD Porto Ercole

Dirigente sportivo dell’ASD Porto Ercole, Matteo Legler era riferimento e cuore della società:

«Un dolore immenso. Perdiamo un ragazzo straordinario, generoso, sempre parte della nostra famiglia sportiva», scrive il club.

Un messaggio rivolto alla compagna Ginevra, che aspettava da Matteo il primo figlio.

Un ragazzo solare, amato da tutti

Era descritto come sorridente, altruista, mai sopra le righe. Nessuno riesce a comprendere come un giovane preparato, atleta, possa essere strappato così alla vita e a un traguardo imminente: diventare padre.

Le cause da chiarire

Sono stati disposti accertamenti clinici per verificare eventuali patologie pregresse o anomalie cardiache non diagnosticate. La salma è stata trasferita in obitorio per valutazioni medico-legali.

Comunità in silenzio

Porto Ercole si è fermata. Bar, campo sportivo, famiglie: tutto sospeso.

Una comunità che non dimenticherà il ragazzo che per tutti era “la luce della squadra”, pronto a diventare la luce di una nuova vita. Tanti i messaggi condivisi sui social. Dal Comune di Monte Argentario che «esprime il proprio cordoglio per la tragica e improvvisa scomparsa di Matteo Legler all’Orbetello calcio passando per la Ssd Argentario Calcio.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Garlasco, DNA sulle unghie di Chiara Poggi: ‘Compatibilità con linea Sempio, ma dati non affidabili’

Dic 4, 2025 Redazione
Attualità

Liliana Resinovich, Buonocore a Chi l’ha visto: ‘Mi sono tolto un sassolino’, Sergio Resinovich: ‘È una recita’

Dic 4, 2025 Redazione
Attualità

Il giallo Vito Mezzalira riparte da una certezza: i resti sono compatibili

Dic 3, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Matteo Legler stroncato a 29 anni durante una partita di calcetto: sarebbe diventato padre tra un mese

Sport

Addio a Mabel Bocchi, l’icona che cambiò il basket italiano: ‘La più grande di sempre’

Attualità

Garlasco, DNA sulle unghie di Chiara Poggi: ‘Compatibilità con linea Sempio, ma dati non affidabili’

Attualità

Liliana Resinovich, Buonocore a Chi l’ha visto: ‘Mi sono tolto un sassolino’, Sergio Resinovich: ‘È una recita’

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.