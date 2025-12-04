Matteo Legler stroncato a 29 anni durante una partita di calcetto: sarebbe diventato padre tra un mese

Il malore improvviso sul campo di calcetto a Grosseto
Tragedia sotto i riflettori di un campo di calcetto di Grosseto. Matteo Legler, 29 anni, si è accasciato improvvisamente durante una partita con gli amici. Soccorso, rianimato per quasi un’ora, trasportato in ospedale: tutto inutile.
La comunità è devastata, perché Matteo tra poche settimane sarebbe diventato papà.
I soccorsi, la corsa disperata in ospedale
Dopo il crollo, i compagni lo hanno immediatamente soccorso. Il defibrillatore presente sul campo è stato utilizzato e Legler è stato stabilizzato, trasportato d’urgenza in ambulanza al pronto soccorso di Grosseto.
In ospedale si è consumata l’ultima speranza: manovre prolungate, attesa straziante degli amici che avevano corso dietro l’ambulanza. Alle 22:30 la notizia definitiva: Matteo non ce l’ha fatta.
Il dolore dell’ASD Porto Ercole
Dirigente sportivo dell’ASD Porto Ercole, Matteo Legler era riferimento e cuore della società:
«Un dolore immenso. Perdiamo un ragazzo straordinario, generoso, sempre parte della nostra famiglia sportiva», scrive il club.
Un messaggio rivolto alla compagna Ginevra, che aspettava da Matteo il primo figlio.
Un ragazzo solare, amato da tutti
Era descritto come sorridente, altruista, mai sopra le righe. Nessuno riesce a comprendere come un giovane preparato, atleta, possa essere strappato così alla vita e a un traguardo imminente: diventare padre.
Le cause da chiarire
Sono stati disposti accertamenti clinici per verificare eventuali patologie pregresse o anomalie cardiache non diagnosticate. La salma è stata trasferita in obitorio per valutazioni medico-legali.
Comunità in silenzio
Porto Ercole si è fermata. Bar, campo sportivo, famiglie: tutto sospeso.
Una comunità che non dimenticherà il ragazzo che per tutti era “la luce della squadra”, pronto a diventare la luce di una nuova vita. Tanti i messaggi condivisi sui social. Dal Comune di Monte Argentario che «esprime il proprio cordoglio per la tragica e improvvisa scomparsa di Matteo Legler all’Orbetello calcio passando per la Ssd Argentario Calcio.