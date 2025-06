Tragedia in spiaggia a Grosseto: uomo di 66 anni accusa malore e muore mentre nuota

Il dramna tra Follonica e Scarlino

La scoperta e l’allarme dei bagnanti

Una giornata di relax al mare si è trasformata in una tragedia per un uomo di 66 anni che, colto probabilmente da un malore improvviso, è morto martedì 3 giugno mentre faceva il bagno nelle acque di Grosseto, a poca distanza dalla costa di Scarlino. L’allarme è scattato intorno alle 10:20 grazie all’intervento tempestivo di alcuni bagnanti che, accortisi della situazione critica, hanno chiamato i soccorsi.

L’intervento immediato dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i soccorritori dell’automedica di Follonica, l’ambulanza dell’Anpas di Massa-Scarlino e una pattuglia della Guardia Costiera. Nonostante i tentativi di rianimazione iniziati subito, purtroppo l’uomo non ha risposto e il decesso è stato constatato sul posto.

La dinamica precisa dell’accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti, ma le prime ricostruzioni indicano che il malore sia stato improvviso, senza segni premonitori, mentre l’uomo era in acqua. La comunità locale ha espresso il proprio cordoglio per la perdita e il dolore per quanto accaduto in un contesto di normale svago.

Questo episodio mette in luce l’importanza di una vigilanza attenta sulle spiagge, nonché della presenza di personale medico e soccorritori preparati per intervenire prontamente in casi di emergenza.